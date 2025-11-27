Ексучасниця "Холостяка" розкрила правду про скандали на проєкті

Надія Авраменко, учасниця 14 сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком, поділилася закулісними подробицями. Вона розповіла, чи справді дівчата сваряться, чи лише хайпують заради уваги глядачів.

Що сказала Надія про скандали на "Холостяку"

Вона зізналася, що суперечки між дівчатами виникали з різних причин. Так, хтось відчував конкуренцію, а хтось прагнув привернути до себе увагу.

"Тут дуже по-різному. Були дівчата, які, це було дуже видно, відчували конкуренцію. А були дівчата, які просто не розбирались в ситуаціях і починали додавати вогню, щоб привернути до себе увагу. Обидва варіанти там були", - розповіла вона.

Крім того, Авраменко поділилася ставленням до учасниць проєкту. Вона розкрила, чи змінилися її висновки про "суперниць" вже після перегляду шоу.

"Дівчата, які мені не подобались з самого початку, не подобаються і зараз. Моя думка не змінювалася, тому ні в кому не розчарувалася. Мої висновки стосовно дівчат були одразу правильними", - розповіла вона.

Надія також назвала учасниць, з якими не вдалося знайти спільну мову. Це тренерка Ольга, Валерія та Оксана, хоча з останньою вона іноді спілкувалася в домі.

"Але як людина вона мені не зайшла", - зауважила вона.

Надя з "Холостяка" про скандали на проєкті (фото: пресслужба)

Скандал з Софією Шамією - "спланована акція"?

Прокоментувала ексучасниця і перепалку між Оксаною та "Міс Україна-2023", внаслідок якої остання раптово покинула проєкт. Надія чесно зізналася, що сама не зрозуміла причин сварки.

"Взагалі не розумію, що це було. На мою думку, я нікого не захищаю зараз, це можна було вирішити особисто. Якщо в Оксани були якісь питання до Софії, то вони могли поговорити про це не так", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Надія з "Холостяка" розкрила правду про Цимбалюка та назвала ідеальну для нього жінку.