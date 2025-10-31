ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Міс Україна-2023" зі скандалом пішла з "Холостяка"

П'ятниця 31 жовтня 2025 21:16
UA EN RU
"Міс Україна-2023" зі скандалом пішла з "Холостяка" Софія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)
Автор: Поліна Іваненко

"Міс Україна-2023" Софія Шамія залишила проект "Холостяк" у третьому випуску. Модель пішла з реаліті до Церемонії троянд.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію шоу.

Чому Шамія пішла з "Холостяка"

Так, після групового побачення з Тарасом Цимбалюком, на якому була не лише Софія, а й Настя та Яна, всі дівчата зібралися в своєму будиночку. І там між учасницями спалахнув скандал.

Спочатку вони обговорювали Цимбалюка, але раптом до Софії звернулася Іра, власниця бренду купальників.

"Софіє, а тобі взагалі комфортним було спілкування з Тарасом?" - спитала вона.

"Я так розумію, в тебе вже був досвід спілкування з чоловіками 35+" - потім сказала учасниця.

Софія зніяковіла та не одразу зрозуміла, до чого були такі питання. Вона розповіла, що дійсно мала стосунки з чоловіком "плюс-мінус 31 роки", які тривали майже два роки.

&quot;Міс Україна-2023&quot; зі скандалом пішла з &quot;Холостяка&quot;Софія пішла з "Холостяка" (скріншот)

А потім з'ясувалося, що цій розмові передувала сварка, яка не потрапила в кадр. Правда спливла на поверхню, коли власниця салону краси Надія спробувала захистити модель від докорів.

Тоді ж косметолог Оксана розповіла, що за день до цього між Софією нею виник конфлікт, який ледь не дійшов до бійки.

"Я спеціально при ній сказала, що мені, наприклад, не дуже зрозуміло: як Софійка може будувати відносини з чоловіком, на 15 років старшим, бо я в 20 років думала про інше. І тут Софія розвертається, починає на мене кидатися", - сказала Оксана.

На це Шамія попросила косметологиню прямо казати про речі, які вона хоче розповісти. І тоді Оксана зізналася, що не підіймала цю тему до цього, аби "не принижувати" 20-річну модель.

"Я ще коли на першій вечірці побачила Софію, а я її візуально впізнала, мені показували фотку... Я розуміла, що там відбувається", - розповіла косметолог.

&quot;Міс Україна-2023&quot; зі скандалом пішла з &quot;Холостяка&quot;Оксана висловилася про Софію (скріншот)

А потім історію Оксани переказала Іра власниця бренду купальників. Вона заявила, що Софія нібито була коханкою.

"Оксана знає про її історію, що дівчинка до неї ходить вагітна, на процедури косметичні. І вона дізналася про те, що її чоловік зраджує саме з Софією", - розповіла Іра.

Після цього історію розповіла вже сама Оксана.

"Мені соромно за таких жінок як ти. Тому що коли до мене приходила дівчинка, вона плакала, тому що вона планувала дітей. І показувала фотки й листування його з тобою", - заявила косметолог.

&quot;Міс Україна-2023&quot; зі скандалом пішла з &quot;Холостяка&quot;Шамія пішла з "Холостяка" (скріншот)

Коли Софія почула ці слова, вона сказала, що нічого не буде доводити, а потім встала і пішла. Модель хотіла комусь зателефонувати, а потім вона пішла до кімнати та зібрала речі. Інші дівчата спробували її заспокоїти, але Шамія вирішила залишити проект і поїхала.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Тарас Цимбалюк Зірки шоу-бізнесу
Новини
Трамп спростував підготовку до ударів по Венесуелі
Трамп спростував підготовку до ударів по Венесуелі
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні