"Міс Україна-2023" зі скандалом пішла з "Холостяка"

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію шоу.

Чому Шамія пішла з "Холостяка"

Так, після групового побачення з Тарасом Цимбалюком, на якому була не лише Софія, а й Настя та Яна, всі дівчата зібралися в своєму будиночку. І там між учасницями спалахнув скандал.

Спочатку вони обговорювали Цимбалюка, але раптом до Софії звернулася Іра, власниця бренду купальників.

"Софіє, а тобі взагалі комфортним було спілкування з Тарасом?" - спитала вона.

"Я так розумію, в тебе вже був досвід спілкування з чоловіками 35+" - потім сказала учасниця.

Софія зніяковіла та не одразу зрозуміла, до чого були такі питання. Вона розповіла, що дійсно мала стосунки з чоловіком "плюс-мінус 31 роки", які тривали майже два роки.

Софія пішла з "Холостяка" (скріншот)

А потім з'ясувалося, що цій розмові передувала сварка, яка не потрапила в кадр. Правда спливла на поверхню, коли власниця салону краси Надія спробувала захистити модель від докорів.

Тоді ж косметолог Оксана розповіла, що за день до цього між Софією нею виник конфлікт, який ледь не дійшов до бійки.

"Я спеціально при ній сказала, що мені, наприклад, не дуже зрозуміло: як Софійка може будувати відносини з чоловіком, на 15 років старшим, бо я в 20 років думала про інше. І тут Софія розвертається, починає на мене кидатися", - сказала Оксана.

На це Шамія попросила косметологиню прямо казати про речі, які вона хоче розповісти. І тоді Оксана зізналася, що не підіймала цю тему до цього, аби "не принижувати" 20-річну модель.

"Я ще коли на першій вечірці побачила Софію, а я її візуально впізнала, мені показували фотку... Я розуміла, що там відбувається", - розповіла косметолог.

Оксана висловилася про Софію (скріншот)

А потім історію Оксани переказала Іра власниця бренду купальників. Вона заявила, що Софія нібито була коханкою.

"Оксана знає про її історію, що дівчинка до неї ходить вагітна, на процедури косметичні. І вона дізналася про те, що її чоловік зраджує саме з Софією", - розповіла Іра.

Після цього історію розповіла вже сама Оксана.

"Мені соромно за таких жінок як ти. Тому що коли до мене приходила дівчинка, вона плакала, тому що вона планувала дітей. І показувала фотки й листування його з тобою", - заявила косметолог.

Шамія пішла з "Холостяка" (скріншот)

Коли Софія почула ці слова, вона сказала, що нічого не буде доводити, а потім встала і пішла. Модель хотіла комусь зателефонувати, а потім вона пішла до кімнати та зібрала речі. Інші дівчата спробували її заспокоїти, але Шамія вирішила залишити проект і поїхала.