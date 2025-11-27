Надя з "Холостяка" розкрила, яка саме жінка потрібна Цимбалюку

Учасниця "Холостяка-14" Надія Авраменко, яка покинула проєкт у 4 випуску, поділилася своїми емоціями після прощання з Тарасом Цимбалюком та розповіла, яку жінку бачить поруч із головним героєм.

Про це Надія розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Чому Надія відчувала, що не отримає троянду

На Церемонії Тарас не дав учасниці заповітну квітку, пояснивши це тим, що між ними лише "дружній вайб".

Авраменко зізналася, що була готова до такого розвитку подій. Причина в тому, що під час їхнього побачення вона не змогла відкритися так, як хотілося б.

"Я мало відкрилася, мало розмовляла на якісь глибші теми, тому в мене була така підозра", - пояснила учасниця.

Також вона зізналася, що могла б створити пару з Цимбалюком, але за певних умов.

"Для цього потрібно було зробити багато роботи. В мене характер трошки важкуватий. Мені потрібно було більше відкритися з жіночної сторони, а для цього потрібен тільки час і спілкування з чоловіком, з яким я будую стосунки", - підкреслила вона.

Чому Надя не отримала троянду (фото: instagram.com/_avramenko__)

Яка жінка потрібна Цимбалюку

Водночас Надія чітко сформулювала, яку жінку бачить поруч з актором. Після нетривалого спілкування з ним вона зрозуміла, чого їй не вистачило.

"Це повинна бути реалізована, але слабша все одно дівчина. Слабка в тому плані, що більш жіночна, м’яка, яка вміє оцю кішечку в собі показати", - поділилася вона.

Нагадаємо, наразі у проєкті "Холостяк" залишилося 8 учасниць, які продовжують боротися за серце актора. Серед таких: Дар'я Романець, Ірина Пономаренко, Настя Половинкіна, Валерія Жуковська, Оксана Шанюк, Ірина Кулешина, Надін Головчук та Ольга Дзундза.

Раніше Авраменко також розкритикувала учасниць, які після вильоту скаржаться на проєкт та його умови.