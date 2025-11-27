ua en ru
"В нього є обраниця": Надя з "Холостяка" розкрила правду про Цимбалюка

Четвер 27 листопада 2025 17:44
"В нього є обраниця": Надя з "Холостяка" розкрила правду про Цимбалюка Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Поліна Іваненко

Учасниця "Холостяка" Надія Авраменко, яка залишила проєкт у 4 випуску, прямо сказала, чи вільне серце Тараса Цимбалюка. Інсайд виявився дуже цікавим.

В інтерв'ю РБК-Україна Надя зазначила, що у Тараса є кохана.

Що Авраменко розповіла про фінал "Холостяка"

Так, Надя відповіла, чи пішла б вона на побачення з Цимбалюком, якби він зателефонував чи написав їй зараз.

І виявилося, що Авраменко взагалі не розглядає такий "сценарій". Усе через те, що вона знає, чим закінчився "Холостяк" і чи знайшов Тарас своє кохання на проєкті.

"Ну, це трохи дивно. Давайте так, зйомки закінчились, а в нього вже є обраниця з проєкту. Він вже не вільний чоловік, я не ходжу на побачення з чоловіками, у яких хтось є!" - наголосила Надя.

&quot;В нього є обраниця&quot;: Надя з &quot;Холостяка&quot; розкрила правду про ЦимбалюкаНадя і Тарас на "Холостяку" (фото: прес-служба)

До слова, на таке питання вже відповідали інші учасниці реаліті. Так, Віка Крилас в інтерв'ю РБК-Україна натякала, що не готова говорите про особисте життя Цимбалюка.

"Я маю чудові відносини з Тарасом, ми спілкуємося і підтримуємо теплий зв’язок. Поки я не готова детально відповісти на це питання, можливо, пізніше моя позиція трохи зміниться", - розповіла модель.

А Іра Пуха в інтерв'ю РБК-Україна сказала зовсім інше. Вона прямо заявила, що на таку пропозицію вона сказала б "так".

"Ну так, а чого ні? Ну а що? Це життя, боже. Тут він не подумав, там я щось не зробила, пішли поспілкувалися, так-так чи ні-ні. А чому б і ні? Це життя, тому я би погодилася 100%", - сказала Іра.

В останньому випуску "Холостяка" Цимбалюк попрощався ще з однією учасницею. І вже 28 листопада вийде новий епізод, в якому за серце Тараса продовжать боротьбу:

  • Дар'я Романець
  • Ірина Пономаренко
  • Настя Половинкіна
  • Валерія Жуковська
  • Оксана Шанюк
  • Ірина Кулешина
  • Надін Головчук
  • Ольга Дзундза.

