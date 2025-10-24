"Холостяк-14": яка дівчина раптово пішла з шоу і чим здивував Цимбалюк на Церемонії троянд

У другому випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк продовжив знайомство з учасницями. А ще він вперше подарував дівчатам троянди, але не всім.

Якою була перша Церемонія троянд та хто залишився на проекті, розповідає РБК-Україна .

Початок нового випуску, знайомства і перше побачення

"В мене немає абсолютно ніякого конвеєра з дівчат" - зазначив Тарас.

Також він розповів про стосунки зі Світланою Готочкіною. За словами актора, його колишня зовсім "не розуміла", як це, коли актор може працювати без вихідних та майже без вільного часу. Сварок було чимало, під Новий рік вони розірвали стосунки.

А ще дівчата розповіли, чим її підкорив Цимбалюк. Деякі навіть зізнавалися, що йшли на проект саме через те, що головним героєм став Тарас.

Далі у випуску показали знайомство, яке не увійшло до першої серії. Тоді Тарас здивувався, коли побачив перед собою Діану. Вони знали один одного до проекту.

Діана з "Холостяка" (скріншот)

Діана Зотова - модель, їй 24 роки. Дівчина з багатодітної родини, в неї три брати та сестричка. Її тато пішов з родини, дитинство Діани було нелегким, вона почала працювати з 14 років.

Зотова познайомилася з Цимбалюком на конкурсі краси, де той був ведучим. А на знайомстві з іншими учасницями Діана зізналася дівчатам, що ще й листувалася з "Холостяком" в Instagram. Звісно, це потішило не всіх.

Далі до Тараса вийшла Настя. Їй 30 років і вона дотична до мілітарі-спільноти проектна менеджерка.

Вона подарувала Цимбалюку цікавий подарунок - кулон-запальничку. Це зацікавило актора.

Настя з "Холостяка" (скріншот)

"В нього вайб чоловіка, впевнений у собі чоловік. Не було відчуття, що це актор стоїть", - зізналася вона.

Потім до дівчат зайшла не лише Настя. Після неї в залі, де сиділи всі учасниці, прийшла Валерія. Виявилося, вона запросила Тараса на побачення ще до початку Церемонії знайомства.

28-річна майстер спорту Україну з кінного спорту зустріла Цимбалюка у формі, яка, як зазначив актор, вдало підкреслила її фігуру. Нині дівчина мешкає за кордоном, але мріє повернутися додому та хоче познайомити Тараса з близькими.

Валерія з "Холостяка" (скріншот)

Тарас і Валерія встигли багато поспілкуватися. Актор зазначив, що давно не сидів верхи, але він вже мав такий досвід на зйомках.

Цимбалюк не зводив очей з дівчини. Вона це помічала і їй це подобалося. Актор зробив чимало компліментів, особливо він відзначав фігуру дівчини.

Гра на відвертість та особиста розмова з Діаною

Учасниці "Холостяка", коли почули про перше побачення Цимбалюка, не приховували емоцій. Вони розраховували на те, що спочатку актор познайомиться з усіма. Дівчата побачили сильну конкурентку.

Потім учасниці почали сперечатися між собою. Хтось намагався спровокувати скандал через одяг, хтось сварився через Тараса.

Другий випуск "Холостяка" (скріншот)

Коли ж до дівчат зайшов Цимбалюк, вони одразу забули про сварки. Учасниці презентували свої "афіші", які зробили, поки чекали на "Холостяка".

Актор одразу звернув на "афішу" Діани, він вгадав, що слова про другий шанс залишила саме вона. І тому Тарас запросив дівчину на окрему розмову.

І поки Цимбалюка не було, інші учасниці доєдналися до гри, яку влаштував Григорій Решетник. Дівчата зізнавалися, чи легко вони закохуються, чи бояться залишитися без побачення та чи брешуть вони, коли хочуть сподобатися.

Іра з "Холостяка" (скріншот)

Спілкування було відвертим. Дівчата навіть казали, чи готові вони до інтиму на першому побаченні. Виявилося, лише Надін сказала "так" на таке гостре питання. Окрім цього, деякі учасниці пробачали зраду у минулих стосунках.

Між тим, Тарас і Діана спілкувалися про "другий шанс". Вони спілкувалися декілька років тому, але пізніше Цимбалюк "відписався" від соцмереж Зотової, адже їхні стосунки не отримали ніякого розвитку. Пара фліртувала, вони багато сміялися.

Діана з "Холостяка" (скріншот)

Цимбалюк пам'ятав чимало деталей про дівчину. Це її вразило. Але Діана сказала, що має залишити проект на певний час, не назавжди. У моделі був важливий контракт, вона пояснила, чому для неї це потрібно.

Спочатку Тарас зазначив, що це не дуже чесно стосовно інших учасниць, але коли почув, що Зотова несе фінансову відповідальність за свою родину, поставився до цього з розумінням.

Тарас і Діана (скріншот)

Також модель зізналася, що у 18 років змінила ім'я та прізвище. Усе через ситуації з батьком. Її тато пішов з родини та судиться з колишньою дружиною та навіть дітьми. Тому Діана зреклася родича та його прізвища. Коли ж Тарас прощався з дівчиною, вони обмінялися обіцянками про майбутнє побачення та говорили про танці.

В кінці розмови Діана не отримала троянду. А Тарас повернувся до дівчат. Він продовжив роздивлятися "афіші" дівчат.

Які "афіші" зробили учасниці (скріншот)

Розмова "на трьох"

Софія Шамія розповіла, що прагне допомагати людям. Її історія не сподобалася іншим учасницям, її назвали нещирою. Далі Цимбалюк продивлявся "афіші" дівчат.

Особливу увагу привернула робота Надії. Вона "домалювала" інтимну іграшку.

Надія з "Холостяка" (скріншот)

Кожна з учасниць потроху про себе розповідала. Коли Віточка представила свою "афішу", то вона казала про українську культуру. Це сподобалося Тарасу, але він зазначив, що не бачить справжній характер дівчини.

Далі Цимбалюк запросив на окрему розмову одразу трьох дівчат: Надю, Віточку та Юлю.

Надін, Віточка та Юля (скріншот)

Дівчата прямо спитали, чи є у Тараса певні очікування. Вони помітили, що у минулому актор обирав білявок, а тому учасниці з іншим кольором волосся почали хвилюватися.

Втім, "Холостяк" заспокоїв своїх співрозмовниць та сказав, що зачіска точно ніяк не вплине на його вибір. Дівчата розповіли про традиції своєї родини, а Юля зізналася, що мріє про створення власної сім'ї, адже зараз їй цього не вистачає.

А Віточка розповіла, що у 19 років їй діагностували рак щитоподібної залози. Вона пережила жахливі моменти, боялася померти. Тоді дівчина не знала, що зуміє перемогти онкологію.

Віточка з "Холостяка" (скріншот)

Юля також пояснила, чому подарувала під час знайомства маленьку машинку. Для цього він попросив її вийти для розмови "тет-а-тет". Дівчина виховує маленького сина, саме тому вона передала Тарасу іграшку.

Юля з "Холостяка" (скріншот)

Дівчина була заміжня. Але її обранець її зрадив. Тому Юля не одразу відкрила серце для нових стосунків, зараз вона прагне знайти чоловіка, який дасть їй впевненість та справжні почуття.

Тарас сказав, що його не лякають діти. Він підкреслив, що це не перепона. Юля буда вдячна йому за відвертість.

Розмова з "хижачками"

Коли дівчата й Тарас повернулися до зали, вони продовжили продивлятися "афіші". Цимбалюк зазначив, що чимало учасниць робили зображення з "хижачками".

Артист обрав три "афіші", їх створили Ніколетта, Надін та Іри. Дівчата розповіли про свої бажання.

А потім його зацікавила "афіша", в якій було зазначено датою прем'єри 2027 рік. Тарас зацікавився, адже думав, що так авторка "анонсу" натякала на майбутнє, на створення родини. Але Іра, яка робила цю "афішу", зізналася, що обрала дату випадково. Це трохи засмутило Цимбалюка.

Іра з "Холостяка" (скріншот)

Потім про свої "афіші" розповіли Оксана та Дар'я. Остання прямо сказала, що вже наступного року планує вийти заміж. Це розвеселило Тараса.

Дар'я з "Холостяка" (скріншот)

На розмову актор запросив Іру, Олю, Оксану та Ірину в капелюсі. До речі, Тарас прямо спитав у дівчини, коли та "зніме шапку". Вона трохи зніяковіла, але все ж показала себе без капелюшка.

Новий сезон "Холостяка" (скріншот)

Тренерка Оля розповіла Тарасу, що у неї двоє дітей. "Холостяк" зазначив, що ніколи б не подумав, що у неї вже дорослі син та донька.

Ольга з "Холостяка" (скріншот)

Косметолог Оксана сказала, що втомилася все постійно контролювати. Вона мріє про родину, дітей. Нині їй 30 і тому учасниця проекту хоче займатися особистим життям. Тарас зазначив, що пішов на реаліті саме для того, аби мати час на нові стосунки та родину, яку планує створити.

Оксана з "Холостяка" (скріншот)

Відверта розмова з Наталією

Коли ж Тарас повернувся до учасниць, то помітив, що серед усіх дівчат дуже сумує Наталя з ДСНС. Тому він запросив її на окрему розмову.

Наталія з "Холостяка" (скріншот)

Учасниця реаліті прямо сказала Тарасу, що зніяковіла під час зйомок. Вона розгубилася, хоча йшла на проект саме через Цимбалюка. Наталя побачила актора під час зйомок, вона дуже хотіла поспілкуватися з артистом.

Історія про роботу дівчини вразила Тараса. І Наталія розповіла, що під час одного з ракетних ударів по Києву загинули три рятувальники з її загону. І це боляче по ній вдарило. Дівчина не могла стримувати сльози.

Наталія на "Холостяку" (скріншот)

Раптово дівчина сказала, що хоче залишити проект. Їй було важко перебувати на реаліті, адже вона подумки була не на зйомках, а разом з рятувальниками, які цілодобово допомагають людям.

"Не можу собі дозволити залишатися тут", - сказала вона.

Тарас подарував їй троянду, аби квітка стала символом цієї історії. Наталя подякувала й залишила проект.

Церемонія троянд

Учасницями третього випуску, яких ми ще побачимо в ефірі, стали:

Ніколетта (працює в туристичній компанії)

Юля (менеджерка з логістики)

Іра (модель з цікавим капелюшком)

Юля (фотограф)

Надін (модель)

Оля (фітнес-тренерка)

Іра (власниця бренду купальників)

Надія (власниця салону краси)

Валерія (чемпіонка з кінного спорту)

Дар'я (власниця весільної агенції)

Оксана (косметолог)

Віка (говорила з Тарасом про астрологію)

А ще "заочну" троянду отримала Діана. Модель вирушила на зйомки, але обіцяла повернутися.

Софія, Яна та Анастасія не отримали троянду. З ними Тарас призначив побачення.