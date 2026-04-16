Жах із двома "бубликами": Олійникова програла скандальній угорці на турнірі у Франції

23:11 16.04.2026 Чт
2 хв
Українка не змогла продовжити успішну серію в протистояннях з принциповою опоненткою
aimg Андрій Костенко
Жах із двома "бубликами": Олійникова програла скандальній угорці на турнірі у Франції Олександра Олійникова (фото: ФТУ)

П'ята ракетка України Олександра Олійникова (WTA 70) завершила виступи на турнірі серії WTA 250 у французькому Руані. У поєдинку 1/8 фіналу вона у вкрай нестабільному матчі поступилася представниці Угорщини Анні Бондар (WTA 65).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Читайте також: Такого розгрому не чекав ніхто: Світоліна в Штутгарті показала теніс космічного рівня

WTA 250, Руан. 1/8 фіналу

Анна Бондар (Угорщина) – Олександра Олійникова (Україна) – 6:0, 4:6, 6:0

Аномальний сценарій

Поєдинок у Руані видався справжніми "гойдалками". Перший сет став для Олександри суцільним жахом – вона не змогла взяти бодай одного гейму, поступившись із рахунком 0:6.

Проте в другій партії українка продемонструвала характер, який вже став її візитівкою: у дев'ятому геймі Олійникова реалізувала брейк та довела сет до перемоги – 6:4.

Здавалося, що психологічна перевага перейшла на бік українки, проте вирішальний сет став повторенням першого. Бондар повністю домінувала на корті, знову залишивши Олександру з "бубликом" у статистиці.

Скандальний бекграунд протистояння

Цей матч мав для Олійникової принципове значення. Тенісистки вже зустрічалися у лютому в румунській Клуж-Напоці, і тоді українка святкувала перемогу.

Окрім спортивного аспекту, присутній і політичний: Олександра принципово відмовляється від рукостискань та спільних фото з Бондар. Причиною є участь угорської спортсменки у змаганнях на території РФ наприкінці 2022 року, що викликало хвилю обурення в українській тенісній спільноті.

Що далі для українок у Руані

Попри виліт Олійникової, Україна зберігає солідну присутність у чвертьфіналі турніру.

Боротьбу за трофей продовжать Марта Костюк, яка є головною фавориткою та першим номером посіву. Також до топ-8 учасниць потрапила Вероніка Подрез, яка стала головною сенсацією турніру.

Раніше ми писали, що визначилися всі суперники збірної України у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи