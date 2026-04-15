ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Костюк пограла на нервах: українка з вольовим камбеком пробилася до чвертьфіналу в Руані

22:01 15.04.2026 Ср
2 хв
Перша сіяна підтверджує статус: як Марта Костюк здолала опір представниці США та з ким зіграє далі
aimg Андрій Костенко
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Марта Костюк продовжує успішну ходу на турнірі WTA 250 у французькому Руані. Сьогодні, 15 квітня, перша ракетка змагань провела напружений поєдинок другого кола, де її суперницею стала американка Кеті Макнеллі.

Про те, як пройшла гра та який фінальний результат – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

WTA 250, Руан. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Кеті Макнеллі (США) – 2:6, 6:2, 6:1

До матчу: шлях тенісисток

Для Марти Костюк (WTA 28) цей турнір має особливе значення, адже вона вперше виступає на змаганнях у Руані та одразу отримала перший номер посіву. На старті турніру українка впевнено розібралася з господаркою кортів Діан Паррі (WTA 95).

Кеті Макнеллі (WTA 71) також розпочала впевнено, здолавши свою співвітчизницю Кеті Волинець. Чотири роки тому американка вже доходила в Руані до чвертьфіналу, тож корти були для неї знайомими.

Цікаво, що до сьогоднішнього дня Костюк та Макнеллі жодного разу не зустрічалися в офіційних матчах – це була їхня перша очна дуель у турі.

Деталі гри

Котюк розпочала поєдинок дуже важко, віддавши американці дві перші власні подачі. І хоча вона змогла здійснити один брейк, вирівняти ситуацію їй не вдалося. Макнеллі впевнено вела у рахунку – 4:1, 5:2, а звершила сет третім брейком – 6:2.

Друга партія стала повною протилежністю попередньої. Тепер вже Костюк, здійснивши брейк на старті, постійно вела у рахунку. Другий успіх на м'ячах суперниці (5:2) став вирішальним. Марта взяла реванш із дзеркальним рахунком – 6:2.

Отже переможниця визначалася в третій, вирішальній партії. Вона вже пройшла для Костюк напрочуд легко. Повне домінування українки завершилося розгромом із рахунком 6:1. Поєдинок тривав 1 годину та 55 хвилин.

Що далі

Костюк – перша українка, що вийшла у чвертьфінал поточного турніру в Руані. Також шанси пройти до цієї стадії мають Олександра Олійникова та Вероніка Подрез.

У чвертьфіналі Марта зіграє проти ще однієї американки Енн Лі (WTA 36).

Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Марта Костюк
Новини
Аналітика
