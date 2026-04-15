Костюк пограла на нервах: українка з вольовим камбеком пробилася до чвертьфіналу в Руані

Марта Костюк продовжує успішну ходу на турнірі WTA 250 у французькому Руані. Сьогодні, 15 квітня, перша ракетка змагань провела напружений поєдинок другого кола, де її суперницею стала американка Кеті Макнеллі.

WTA 250, Руан. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Кеті Макнеллі (США) – 2:6, 6:2, 6:1

До матчу: шлях тенісисток

Для Марти Костюк (WTA 28) цей турнір має особливе значення, адже вона вперше виступає на змаганнях у Руані та одразу отримала перший номер посіву. На старті турніру українка впевнено розібралася з господаркою кортів Діан Паррі (WTA 95).

Кеті Макнеллі (WTA 71) також розпочала впевнено, здолавши свою співвітчизницю Кеті Волинець. Чотири роки тому американка вже доходила в Руані до чвертьфіналу, тож корти були для неї знайомими.

Цікаво, що до сьогоднішнього дня Костюк та Макнеллі жодного разу не зустрічалися в офіційних матчах – це була їхня перша очна дуель у турі.

Деталі гри

Котюк розпочала поєдинок дуже важко, віддавши американці дві перші власні подачі. І хоча вона змогла здійснити один брейк, вирівняти ситуацію їй не вдалося. Макнеллі впевнено вела у рахунку – 4:1, 5:2, а звершила сет третім брейком – 6:2.

Друга партія стала повною протилежністю попередньої. Тепер вже Костюк, здійснивши брейк на старті, постійно вела у рахунку. Другий успіх на м'ячах суперниці (5:2) став вирішальним. Марта взяла реванш із дзеркальним рахунком – 6:2.

Отже переможниця визначалася в третій, вирішальній партії. Вона вже пройшла для Костюк напрочуд легко. Повне домінування українки завершилося розгромом із рахунком 6:1. Поєдинок тривав 1 годину та 55 хвилин.

Що далі

Костюк – перша українка, що вийшла у чвертьфінал поточного турніру в Руані. Також шанси пройти до цієї стадії мають Олександра Олійникова та Вероніка Подрез.

У чвертьфіналі Марта зіграє проти ще однієї американки Енн Лі (WTA 36).