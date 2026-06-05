Путін відповів на листа Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна під Петербурзького міжнародного інвестиційного форуму ( ПМЕФ ).

Що відповів Путін

За словами глави Кремля, він ознайомився із листом сьогодні, 5 червня, вранці. Диктатор звернув увагу на кілька речей.

Одна з них - те, що президент України згадав про його вік.

"Звичайно, про вік мають думати всі, але мені видається, що в моєму віці і багато інших політичних діячів здійснюють свої функції і деякі старші за мене. Головне - це не вік, це, безумовно, важливо, але головне - дієздатність і працездатність", - додав він.

Також Путіна "зачепило", що Зеленський у листі згадав час його перебування при владі.

"Це важливе питання, але на вибори треба йти. Треба не боятися йти на вибори і діяти завжди в рамках основного закону. Тому що якщо утримувати владу поза межами конституції, це називається узурпація влади, це кримінальний злочин", - цинічно сказав диктатор.

Путін здивувався, що в Україні говорили про необхідність проведення виборів, але тепер чомусь замовкли.

Голова Кремля нафантазував, що Україна нібито хоче бачити гарантами можливих мирних домовленостей тільки європейські країни, але не США. Путін у цьому контексті глузливо згадав суперечку між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Відповідь на пропозицію про зустріч

За словами диктатора, одного з представників російських бізнес-кіл, у яких з ним немає близьких контактів, три тижні тому нібито запрошували до Києва. Той поїхав до Києва та зустрівся з президентом Зеленським.

"Повернувся, я з ним зустрівся... Пан Зеленський просив про зустріч. Я відповів, що ніколи не відмовлявся. Але зустрічатися, як у нас кажуть, з порожнього в порожнє перекладати, я знаю, я проходив це... Ми всю ніч "Мінські угоди" формулювали, а потім з'ясувалося, вустами перших осіб Франції та Німеччини було заявлено, що це була просто марна історія", - вважає він.

Путін сказав, що не бачить сенсу зустрічатися. А сенс нібито є лише для України - зупинити "наступ" РФ.

"Нам потрібні домовленості, не на півроку, не на три місяці, а на тривалу історичну перспективу. Нехай фахівці попрацюють, випрацюють якісь рішення, а після цього можна і зустрічатися, бути присутніми під час підписання якихось документів, або навіть щось підписувати, але спочатку треба знайти рішення", - додав він.

Диктатор також нагадав свій фейк про "удар українських воїнів" по гуртожитку у Старобільську.

Після цього Путін поскаржився бізнесменові, який їздив до Києва, що Україна просить про зустріч і нібито вчиняє такі злочини.

Диктатор вважає, що лист був "з елементами хамства".

"Це що, створення умов для особистих зустрічей та переговорів? Чи це створення обстановки, за якої взагалі неможливо проводити жодних особистих зустрічей? Я гадаю, що це друге. Тому потрібно звертатися не до авторів цього листа... а до наших бійців на лінії бойового зіткнення... Працюйте брати", - сказав він.

Голова Кремля повторив, що поки що не бачить сенсу зустрічі із Зеленським.

Лист Зеленського

Напередодні президент України Володимир Зеленський опублікував відкритого листа до Володимира Путіна. Цьому передувала заява українського лідера про те, що оскільки США наразі зосереджені на Ірані, Україна готова до прямих переговорів з РФ, аніж чекати своєї черги.

У самому листі Зеленський зазначив, що Росія не зможе захопити Донбас цього року, і закликав завершити війну за столом переговорів. На час діалогу пропонується оголосити перемир'я за принципом "стоїмо де стоїмо".

В МЗС України заявили, що лист передається всіма дипломатичними каналами, а в ОП уточнили - документ адресований не лише Путіну (зокрема впливовим групам у РФ), а й орієнтований на партнерів, включаючи США.

До того як з'явилася відповідь Путіна, речник Кремля заявляв, що той бачив листа, але повторив тезу: "якщо Зеленський хоче переговорів, нехай приїжджає до Москви".

Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на ініціативу президента України, заявивши у Білому домі, що "радий" обговоренню можливої зустрічі.

Він назвав Путіна та Зеленського "дуже добрими людьми", а Росію та Україну - "прекрасними країнами". Трамп висловив сподівання, що обидві сторони "дійдуть компромісу".