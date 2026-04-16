Ужас с двумя "бубликами": Олейникова проиграла скандальной венгерке на турнире во Франции

23:11 16.04.2026 Чт
Украинка не смогла продолжить успешную серию в противостояниях с принципиальной оппоненткой
Александра Олейникова (фото: ФТУ)

Пятая ракетка Украины Александра Олейникова (WTA 70) завершила выступления на турнире серии WTA 250 во французском Руане. В поединке 1/8 финала она в крайне нестабильном матче уступила представительнице Венгрии Анне Бондар (WTA 65).

WTA 250, Руан. 1/8 финала

Анна Бондар (Венгрия) - Александра Олейникова (Украина) - 6:0, 4:6, 6:0

Аномальный сценарий

Поединок в Руане выдался настоящими "качелями". Первый сет стал для Александры сплошным ужасом - она не смогла взять хотя бы одного гейма, уступив со счетом 0:6.

Однако во второй партии украинка продемонстрировала характер, который уже стал ее визитной карточкой: в девятом гейме Олейникова реализовала брейк и довела сет до победы - 6:4.

Казалось, что психологическое преимущество перешло на сторону украинки, однако решающий сет стал повторением первого. Бондар полностью доминировала на корте, снова оставив Александру с "бубликом" в статистике.

Скандальный бэкграунд противостояния

Этот матч имел для Олейниковой принципиальное значение. Теннисистки уже встречались в феврале в румынской Клуж-Напоке, и тогда украинка праздновала победу.

Кроме спортивного аспекта, присутствует и политический: Александра принципиально отказывается от рукопожатий и совместных фото с Бондар. Причиной является участие венгерской спортсменки в соревнованиях на территории РФ в конце 2022 года, что вызвало волну возмущения в украинском теннисном сообществе.

Что дальше для украинок в Руане

Несмотря на вылет Олейниковой, Украина сохраняет солидное присутствие в четвертьфинале турнира.

Борьбу за трофей продолжат Марта Костюк, которая является главной фавориткой и первым номером посева. Также в топ-8 участниц попала Вероника Подрез, которая стала главной сенсацией турнира.

Ранее мы писали, что определились все соперники сборной Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг.

