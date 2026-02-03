Олійникова вперше пробилася у чвертьфінал турніру WTA 250
Українська тенісистка Олександра Олійникова продовжує тріумфальну ходу на турнірі WTA 250 у Румунії. Перегравши угорку Анну Бондар, вона вперше в кар'єрі пробилася до вісімки найкращих на такому рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Впевнена перемога над фавориткою
Попри різницю у світовому рейтингу, Олійникова (№91 WTA) продемонструвала стабільну гру проти восьмого номера посіву.
Для перемоги над Бондар (№64 WTA) українці знадобилося 1 годину та 28 хвилин.
В обох партіях Олександра діяла за схожим сценарієм: вона захоплювала ініціативу на старті завдяки вчасним брейкам і не дозволяла суперниці повернутися в гру.
У першому сеті вирішальною стала перевага у третьому геймі, а в другому - ривок українки з рахунком 3:0. Підсумковий результат матчу - двічі по 6:4.
Дебютний чвертьфінал та принципова позиція
Цей успіх став для Олександри знаковим з кількох причин. По-перше, вона вперше у професійній кар'єрі зіграє у чвертьфіналі турніру основної сітки WTA.
Раніше її максимумом були виступи на рівні WTA 125. По-друге, це лише друга перемога тенісистки над опоненткою з топ-100 світового рейтингу.
Після завершення зустрічі Олійникова продемонструвала чітку громадянську позицію.
Українка відмовилася від традиційного рукостискання та спільної фотосесії з Бондар. Причиною став виступ угорської тенісистки на змаганнях у Росії наприкінці 2022 року.
Що далі на Transylvania Open
Наступна суперниця Олександри визначиться пізніше, оскільки на турнірі ще тривають матчі стартового раунду.
Нагадаємо, що на шляху до 1/4 фіналу Олійникова також здобула важку перемогу над єгиптянкою Маяр Шериф.
Турнір у Клуж-Напоці проходить на кортах із хардовим покриттям у приміщенні, а його загальний призовий фонд складає понад 283 тисячі доларів.
