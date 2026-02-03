ua en ru
Олійникова вперше пробилася у чвертьфінал турніру WTA 250

Вівторок 03 лютого 2026 13:04
UA EN RU
Олійникова вперше пробилася у чвертьфінал турніру WTA 250 Олександра Олійникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org_)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Олександра Олійникова продовжує тріумфальну ходу на турнірі WTA 250 у Румунії. Перегравши угорку Анну Бондар, вона вперше в кар'єрі пробилася до вісімки найкращих на такому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Впевнена перемога над фавориткою

Попри різницю у світовому рейтингу, Олійникова (№91 WTA) продемонструвала стабільну гру проти восьмого номера посіву.

Для перемоги над Бондар (№64 WTA) українці знадобилося 1 годину та 28 хвилин.

В обох партіях Олександра діяла за схожим сценарієм: вона захоплювала ініціативу на старті завдяки вчасним брейкам і не дозволяла суперниці повернутися в гру.

У першому сеті вирішальною стала перевага у третьому геймі, а в другому - ривок українки з рахунком 3:0. Підсумковий результат матчу - двічі по 6:4.

Дебютний чвертьфінал та принципова позиція

Цей успіх став для Олександри знаковим з кількох причин. По-перше, вона вперше у професійній кар'єрі зіграє у чвертьфіналі турніру основної сітки WTA.

Раніше її максимумом були виступи на рівні WTA 125. По-друге, це лише друга перемога тенісистки над опоненткою з топ-100 світового рейтингу.

Після завершення зустрічі Олійникова продемонструвала чітку громадянську позицію.

Українка відмовилася від традиційного рукостискання та спільної фотосесії з Бондар. Причиною став виступ угорської тенісистки на змаганнях у Росії наприкінці 2022 року.

Що далі на Transylvania Open

Наступна суперниця Олександри визначиться пізніше, оскільки на турнірі ще тривають матчі стартового раунду.

Нагадаємо, що на шляху до 1/4 фіналу Олійникова також здобула важку перемогу над єгиптянкою Маяр Шериф.

Турнір у Клуж-Напоці проходить на кортах із хардовим покриттям у приміщенні, а його загальний призовий фонд складає понад 283 тисячі доларів.

Раніше став відомий оновлений рейтинг WTA, де Еліна Світоліна вперше за чотири роки повернулася до десятки найсильніших тенісисток світу.

Також читайте, як удар українки Марти Костюк визнали найкращим у січні за версією WTA.

