Олійникова вперше пробилася у чвертьфінал турніру WTA 250

Українська тенісистка Олександра Олійникова продовжує тріумфальну ходу на турнірі WTA 250 у Румунії. Перегравши угорку Анну Бондар, вона вперше в кар'єрі пробилася до вісімки найкращих на такому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Впевнена перемога над фавориткою

Попри різницю у світовому рейтингу, Олійникова (№91 WTA) продемонструвала стабільну гру проти восьмого номера посіву.

Для перемоги над Бондар (№64 WTA) українці знадобилося 1 годину та 28 хвилин.

В обох партіях Олександра діяла за схожим сценарієм: вона захоплювала ініціативу на старті завдяки вчасним брейкам і не дозволяла суперниці повернутися в гру.

У першому сеті вирішальною стала перевага у третьому геймі, а в другому - ривок українки з рахунком 3:0. Підсумковий результат матчу - двічі по 6:4.

Дебютний чвертьфінал та принципова позиція

Цей успіх став для Олександри знаковим з кількох причин. По-перше, вона вперше у професійній кар'єрі зіграє у чвертьфіналі турніру основної сітки WTA.

Раніше її максимумом були виступи на рівні WTA 125. По-друге, це лише друга перемога тенісистки над опоненткою з топ-100 світового рейтингу.

Після завершення зустрічі Олійникова продемонструвала чітку громадянську позицію.

Українка відмовилася від традиційного рукостискання та спільної фотосесії з Бондар. Причиною став виступ угорської тенісистки на змаганнях у Росії наприкінці 2022 року.

Що далі на Transylvania Open

Наступна суперниця Олександри визначиться пізніше, оскільки на турнірі ще тривають матчі стартового раунду.

Нагадаємо, що на шляху до 1/4 фіналу Олійникова також здобула важку перемогу над єгиптянкою Маяр Шериф.

Турнір у Клуж-Напоці проходить на кортах із хардовим покриттям у приміщенні, а його загальний призовий фонд складає понад 283 тисячі доларів.