Такого розгрому не чекав ніхто: Світоліна в Штутгарті показала теніс космічного рівня
Перша ракетка України Еліна Світоліна тріумфально розпочала виступи на турнірі WTA 500 у Німеччині. У матчі другого кола вона не залишила жодних шансів представниці господарів корту, віддавши лише один гейм.
Феноменальний старт у Штутгарті
Еліна Світоліна, яка наразі посідає сьому сходинку світового рейтингу, продемонструвала вражаючу форму в поєдинку 1/8 фіналу.
Її суперницею була німкеня українського походження Єва Лис (78-ма в рейтингу WTA). Попри статус господарки змагань, Лис не змогла чинити гідний опір четвертій сіяній турніру.
Матч тривав лише 55 хвилин і завершився переконливою перемогою українки у двох сетах. У першій партії Світоліна дозволила опонентці взяти лише один гейм, а в другому сеті оформила "баранку", вигравши шість геймів поспіль.
Статистика поєдинку підкреслює домінування Еліни: шість подач навиліт та стовідсотковий показник відіграних брейкпойнтів (4 з 4).
Повернення до німецького чвертьфіналу
Цей успіх дозволив Світоліній втретє у кар'єрі вийти до чвертьфінальної стадії престижного турніру в Штутгарті.
Українка повернулася на ці корти вперше з 2021 року, коли вона зупинилася за крок до фіналу, поступившись тодішній лідерці світового тенісу Ешлі Барті.
Раніше, у 2018 році, Еліна також доходила тут до вісімки найсильніших.
Нагадаємо, що до Німеччини Світоліна прибула у чудовому гуморі після успішного виступу в Кубку Біллі Джин Кінг.
Там вона допомогла національній збірній здолати команду Польщі, що дозволило українському жіночому тенісу піднятися на історичне третє місце у світовому рейтингу збірних.
Хто стане наступною суперницею
За право виходу до півфіналу Еліна Світоліна змагатиметься з переможницею пари Єкатеріна Алєксандрова - Лінда Носкова.
Потенційні суперниці українки перебувають поруч у рейтингу WTA (13-те та 14-те місця відповідно), тому на вболівальників очікує напружене протистояння у наступному раунді.
