Домінація України та фіаско США: відомі всі учасники фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

10:53 12.04.2026 Нд
2 хв
Історичний успіх "синьо-жовтих" та кінець 10-річної епохи американок: підсумки кваліфікації головного тенісного турніру світу
aimg Андрій Костенко
Домінація України та фіаско США: відомі всі учасники фіналу Кубка Біллі Джин Кінг Збірна України (фото: ФТУ)

Збірна України з тенісу вдруге поспіль зіграє у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. За підсумками кваліфікаційного раунду неофіційного чемпіонату світу серед жіночих національних команд визначився повний перелік учасників, які у вересні змагатимуться за головний трофей у Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Читайте також: Світоліна та Костюк дізналися імена суперниць після успіху зі збірною

Український тріумф: без шансів для суперниць

Збірна України продемонструвала найкращий результат серед усіх учасниць відбору. У протистоянні зі збірною Польщі "синьо-жовті" не віддали опоненткам жодного матчу. Крапку в серії поставила дебютантка Олександра Олійникова, забезпечивши підсумковий розгром із рахунком 4:0.

Варто зазначити, що торік українки вперше в історії пробилися до основної сітки та одразу дійшли до півфіналу. Нинішній впевнений вихід підтверджує статус України як однієї з топ-команд світового тенісу.

Сенсація десятиліття: збірна США за бортом

Головною несподіванкою кваліфікації став виліт команди США. Американки, які минулого року грали у фіналі, сенсаційно поступилися збірній Бельгії (1:3). Таким чином, найтитулованіша збірна світу (18 перемог у турнірі) вперше за 10 років не боротиметься за титул у фінальній частині.

А найбільш драматичною стала боротьба між Чехією та Швейцарією, де долю путівки вирішив лише останній поєдинок.

Кубок Біллі Джин Кінг-2026, результати кваліфікації:

  • Польща – Україна – 0:4
  • Австралія – Велика Британія – 1:3
  • Італія – Японія – 3:1
  • Словенія – Іспанія – 1:3
  • Казахстан – Канада 3:1
  • Бельгія – США – 3:1
  • Швейцарія – Чехія – 2:3

Домінація України та фіаско США: відомі всі учасники фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Хто зіграє у фіналі: повний список

За результатами відбору сформувався остаточний перелік учасників, що змагатимуться у фінальній стадії.

Повний список фіналістів:

  • Китай (господарки турніру)
  • Італія (чинні володарки титулу)
  • Україна
  • Велика Британія
  • Іспанія
  • Бельгія
  • Чехія
  • Казахстан

Домінація України та фіаско США: відомі всі учасники фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Якщо порівнювати зі складом учасниць фіналу 2025 року, то в переліку відбулися дві ротації: цього разу на турнірі не буде збірних США та Японії, чиї місця посіли Бельгія та Чехія.

Вирішальні матчі за престижний трофей прийматиме китайський Шеньчжень. Турнір триватиме з 22 до 27 вересня.

Також дізнайтеся, на яких позиціях розташувалися українські тенісистки в оновленому рейтингу WTA.

США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій