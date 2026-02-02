"Як турнір у нацистській Німеччині". Олійникова відмовилась від рукостискання з угорською тенісисткою

Четверта ракетка України Олександра Олійникова не братиме участі у традиційному спільному фото та відмовиться від рукостискання з угоркою Анною Бондар перед їхнім матчем на турнірі WTA 250 у румунському місті Клуж-Напока.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спортсменки порталу "Великий теніс України".

Причина рішення

За словами Олійникової, її позиція пов'язана з участю Бондар у виставковому турнірі в Росії наприкінці 2022 року. Змагання фінансувала компанія "Газпром", яка є одним із ключових джерел наповнення бюджету країни-агресора.

Українка наголошує, що турнір проводився вже після того, як світ дізнався про масові злочини російських військових у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших містах.

"Поїхати в грудні 2022 року на турнір у Росію та прийняти оплату з коштів "Газпрому" – з моральної точки зору це те саме, що грати турнір у нацистській Німеччині в 1941 році та отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло – тільки 80 років потому. Тому я не можу фотографуватися чи тиснути руку людині, яка брала такі гроші", - заявила Олійникова.

Відповідальність спортсменів

Тенісистка підкреслила, що не розглядає ситуацію як особистий конфлікт із суперницею, а говорить про моральну відповідальність спортсменів.

Водночас українка допускає, що може змінити свою позицію в майбутньому. За її словами, це стане можливим, якщо Бондар публічно визнає помилку, вибачиться перед українцями та чітко засудить російську агресію.

Коли відбудеться матч

Поєдинок між Олійниковою та Бондар в 1/8 фіналу Transylvania Open відбудеться у вівторок, 3 лютого. Тенісистки вийдуть на корт у межах першого запуску – не раніше 11:00 за київським часом.