ua en ru
Чт, 16 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Мегасенсація від Подрез: 19-річна українська тенісистка здолала сьому сіяну на турнірі в Руані

19:41 16.04.2026 Чт
2 хв
Тенісний прорив року: як Вероніка Подрєз пройшла шлях від кваліфікації до вісімки найкращих у Франції
aimg Андрій Костенко
Мегасенсація від Подрез: 19-річна українська тенісистка здолала сьому сіяну на турнірі в Руані Вероніка Подрез (фото: instagram.com/vero_tennis)

Турнір WTA 250 у французькому Руані подарував глядачам одну з найцікавіших дуелей ігрового дня. Молода українська тенісистка Вероніка Подрєз, яка стала головною несподіванкою змагань, зустрілася з досвідченою італійкою Елізабеттою Коччаретто. Протистояння амбітної дебютантки та гравця топ-50 рейтингу визначило долю путівки до чвертьфіналу престижного турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Читайте також: Такого розгрому не чекав ніхто: Світоліна в Штутгарті показала теніс космічного рівня

WTA 250, Руан. 1/8 фіналу

Вероніка Подрез (Україна) – Елізабетта Коччаретть (Італія) – 7:5, 4:6, 6:4

До матчу

Вероніка почала свій виступ у Франції з кваліфікаційного раунду. Справжній шок для тенісного світу стався у першому колі основної сітки. Подрєз (WTA 206) зустрілася з екс-третьою ракеткою світу та чемпіонкою US Open Слоан Стівенс. Незважаючи на титули американки, Вероніка діяла першим номером і здобула розгромну перемогу - 6:2, 6:1. Цей успіх надав українці неймовірної впевненості та куражу для подальшої боротьби.

Наступним викликом для нашої спортсменки стало протистояння з італійкою Елізабеттою Коччаретто (WTA 41). 25-річна представниця Італії проводить цей сезон на підйомі, вигравши турнір у Хобарті та піднявшись одразу на 42 позиції в рейтингу.

Коччаретто, посіяна в Руані під сьомим номером, вважалася фавориткою пари завдяки своєму досвіду та стабільності (18 перемог у 24-х іграх сезону).

Деталі протистояння

Проте агресивний стиль гри Подрєз та її фізична підготовка змусили італійку пацювати на межі можливостей. Поєдинок тривав майже три години (2:41) і став справжнім випробуванням на витривалість.

Вже у першій партії Подрез продемонструвала сталевий характер: українка відіграла три сет-пойнти суперниці та вирвала перемогу на тай-брейку – 7:6(5).

Другий сет ледь не став фатальним: італійка впевнено повела 5:1. Проте Вероніка не здалася, скоротивши відставання до 4:5. Попри два брейк-пойнти у вирішальному геймі, партія все ж залишилася за досвідченою суперницею – 4:6.

У фінальному сеті тенісистки йшли нога в ногу до рахунку 3:3. У вирішальний момент Подрез видала серію потужних геймів, дотиснувши сьому сіяну та оформивши історичний вихід у наступний раунд – 6:4.

Чвертьфінал та прорив у рейтингу

Перемога у Руані не лише вивела Вероніку до чвертьфіналу, а й гарантувала їй особистий рекорд. З наступного тижня Подрез уперше в кар'єрі дебютує у топ-200 світового рейтингу.

За путівку до півфіналу молода українка битиметься з британкою Кеті Бултер (WTA 64). Варто зазначити, що на турнірі у Франції продовжують виступи ще дві представниці "синьо-жовтих" – Марта Костюк та Олександра Олійникова.

Раніше ми писали, що визначилися всі суперники збірної України у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
