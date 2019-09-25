В оккупированном Донецке эвакуируют жителей из-за взрывов на складе боеприпасов

Фото: место взрыва (ostro.org)

Открыты пункты временного размещения

В оккупированном Донецке проходит эвакуация мирных жителей из домов из-за взрывов на складе боеприпасов боевиков. Об этом сообщает издание "Остров".

Сообщается, что взрывы начались около 6 утра в Куйбышевском районе, где расположена воинская часть боевиков "ДНР".

"В связи со сложившейся угрозой населению, сотрудниками "МЧС "ДНР" проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности. Открыты пункты временного размещения", - говорится в сообщении боевиков.

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