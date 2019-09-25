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Геращенко назначили замглавы МВД Украины

Новости » Политика    25.09.2019 - 12:30
Геращенко назначили замглавы МВД Украины
Фото: Антон Геращенко (УНИАН)

Геращенко стал новым заместителем у Авакова

Бывшего нардепа Антона Геращенко назначили замминистра внутренних дел Украины. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании Кабмина.

По его словам, Кабинет министров поддержал назначение Геращенко заместителем министра внутренних дел. Отметим, Геращенко является давним соратником нынешнего главы МВД Арсена Авакова.

Геращенко назначили замглавы МВД Украины

Он также добавил, что Сергей Яровой остался первым заместителем. А кроме Геращенко заместителями Авакова будут Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павлюченко и Александр Гогилашвили.

Напомним, в прошлом году Геращенко попал в коррупционный скандал, связанный с проживанием в квартире, которую арендует его тесть. Однако в начале 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро закрыли дело о незаконном обогащении Геращенко, поскольку не смогли проверить доходы тестя бывшего нардепа. Он, в частности, утверждал, что средства на аренду квартиры и покупку двух авто сэкономил в 1991-1996 годах.

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