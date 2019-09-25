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Суд ЕС отменил санкции против сына Януковича

Новости » Политика    25.09.2019 - 15:26
Суд ЕС отменил санкции против сына Януковича
Фото: Александр Янукович (Facebook)

Суд также обязал Евросоюз компенсировать Александру Януковичу судебные издержки

Европейский суд принял решение отменить санкции в отношении сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Сообщается также, что суд обязал Европейский Союз компенсировать Александру Януковичу судебные издержки.

Напомним, вчера стало известно, что суд отменил санкции ЕС в отношении экс-президента Виктора Януковича. Однако, он тогда не уточнил, какие именно.

РБК-Украина сообщало ранее, что санкции против Януковича продолжают действовать. В решении суда говорится, что суд Европейского Союза общей юрисдикции отменил персональные санкции ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича в 2018 году, действующие до марта 2020 года европейские санкции против него остаются в силе.

Кроме этого, адвокат Виктора Януковича сообщил, что беглый президент собирается вернутся в Украину.

Отметим, летом этого года суд Европейского союза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Санкции были сняты с Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

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