Финансовые аналитики дали прогноз курса доллара до конца года

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Прогнозы колеблются от 25,5 до 26,5 грн за доллар

Финансовые аналитики украинских компаний не ожидают значительного роста курса доллара к гривне до конца 2019 года. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Валютный реванш: почему укрепился курс гривны и подорожает ли доллар".

Согласно прогнозу компании ICU, гривна может завершить 2019 год в диапазоне 25,5-26,5 гривен/доллар.

Как отметил руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко, спрос нерезидентов на ОВГЗ может не только удержать гривну от резкого отката, но и поддержать курс сверх ожиданий рынка.

"В то же время могут значительно возрасти объемы импорта потребительских товаров. Не исключено также давление на курс гривны со стороны компаний, репатриирующих дивиденды", - сказал Мартыненко.

Управляющий партнер ИК Capital Times Эрик Найман также не ожидает, что до конца года гривна будет резко девальвировать. Но, по его мнению, когда Казначейство начнет активно проплачивать бюджетные расходы, гривна начнет слабеть. "Вопрос в том, когда Минфин и местные власти начнут выпускать гривну со счетов в оплату бюджетных расходов", - добавил эксперт.

При этом в "ОТП Банке" прогнозировали на конец года 26,5-27 грн/доллар, но пересмотрели прогноз в сторону 26-26,5 грн/доллар.

Напомним, на открытии межбанка 25 сентября 2019 года курс доллара снизился на 16 копеек до 24,07 гривен за доллар, курс в покупке до 24,05 гривен за доллар.

Финансовые аналитики указывают на несколько причин аномального снижения курса доллара к гривне в сентябре 2019 года.

В то же время эксперты считают, что откат или коррекция курса гривны к доллару по сравнению с нынешним уровнем возможны уже в конце сентября и в начале октября.