Кабмин назначил нового главу Нацполиции

Фото: Игорь Клименко (npu.gov.ua)

Кабинет министров назначил Игоря Клименко

Кабинет министров назначил Игоря Клименко новым главой Национальной полиции. Об этом сообщает нардеп Александр Гончаренко в Facebook.

Сегодня Министерство внутренних дел Украины предложило назначить Клименко главой Нацполиции.

"У Национальной полиции новый руководитель - генерал Игорь Клименко", - написал Гончаренко.

Добавим, что Клименко был заместителем главы Нацполиции - начальником департамента кадрового обеспечения.

Напомним, вчера Сергей Князев заявил, что уходит в отставку с должности главы Национальной полиции. Он был на этом посту около 1,5 лет.

"Глава Нацполиции - это не политическая должность. Я очень люблю свою работу, я принял решение подать в отставку. Я только что передал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности", - заявил Князев.

Отметим, что Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками таможенной службы при задержании бывшей жены экс-начальника Национальной полиции Сергея Князева.