Итоги дня: 27 ноября

"Суд" в Крыму начал арестовывать украинских моряков

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Сегодня, 27 ноября, в оккупированном Крыму идет "суд" над задержанными РФ украинскими моряками. Уже арестованы 8 украинских моряков. Также обнародован список фамилий задержанных Россией моряков. По материалам "следствия", в списке 24 фамилии.

ВМС обнародовали фото обстрелянных украинских катеров.

В Украине вводится военное положение: чего ожидать

Фото: Военное положение вводится в 10 областях Украины

С утра 28 ноября в 10 областях Украины вводится военное положение. В связи с этим ж/д транспорт и оборонные предприятия перейдут на особый режим работы, а больницам поручили обеспечить запас донорской крови и лекарств. Также будет усилена охрана вокзалов, аэропортов и портов. В то же время, в Кабинете министров говорят, что военное положение не скажется на экономике и соцобеспечении граждан. Школы, почта, аэропорты работают в штатном режиме.

Как в Украине готовятся к введению военного положения – в материале РБК-Украина.

Путин отреагировал на военное положение в Украине

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе, который завершился захватом украинским кораблей. Также российский президент выразил озабоченность в связи с приведением Вооруженных сил Украины в полную боеготовность и объявлением военного положения.

"Акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании в Украине", - говорится в сообщении.

Банки подняли курс доллара на 50 копеек в ожидании военного положения

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 ноября 2018 года, в 18:00 средний курс доллара в продаже по сравнению с пятницей, 23 ноября, вырос на 45 копеек до 28,43 гривен за доллар, в покупке вырос на 18 копеек до 27,92 гривен за доллар. При этом курс покупки доллара сегодня к вечеру в некоторых пунктах достигает 28,40 грн/доллар.

В то же время на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 27,91 грн/доллар, курс в покупке до 27,88 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, в Национальном банке сегодня состоялось совещание руководства НБУ с руководителями 40 крупнейших банков. Встреча была посвящена подготовке банковского сектора к работе в условиях режима военного положения.

Украинцы начали избавляться от нерастаможенных авто

Фото: РБК-Украина

После того, как Петр Порошенко подписал законы, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили из ЕС, владельцы нерастаможенных авто начали активно их продавать.

Оказывается, после принятия новых законов на популярных Интернет-ресурсах возросло количество объявлений о продаже "евроблях". И те, кто еще недавно хотел ездить на старых иномарках, сегодня резко изменили свое мнение и готовы отказаться от машин, поскольку не хотят платить за таможенное оформление или штрафы за нарушение условий.

Зонд InSight сделал первое селфи на Марсе (фото)

Фото: NASA (из открытых источников)

Американский зонд InSight совершил приземление на Марс после почти семимесячного путешествия на 458 миллионов километров с Земли. "Сегодня мы успешно высадились на Марсе в восьмой раз в истории человечества", - заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

InSight уже сделал и передал на Землю первый снимок поверхности Марса.