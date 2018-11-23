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Порошенко: власники авто на єврономерах платитимуть 500 євро не контрабандистам, а в бюджет

Новини » Політика    23.11.2018 - 13:12
Порошенко: власники авто на єврономерах платитимуть 500 євро не контрабандистам, а в бюджет
Фото: зустріч Петра Порошенка зі студентами (twitter.com/poroshenko)

За словами Порошенка, кошти заплачені власниками "євроблях" підуть пенсіонерам

Президент України Петро Порошенко заявив, що наразі власники авто на єврономерах платитимуть 500 євро не контрабандистам, а в бюджет. Про це він заявив у ході зустрічі зі студентами у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, важливо, що кожна копійка, заплачена власниками "євроблях" піде пенсіонерам. Завядки цим коштам будуть проіндексовані виплати тим, пенсіонерам, які мають найнижчі пенсії. 

"Тепер водії, які купують авто на європейських номерах, платитимуть 500 євро не контрабандистам, а в бюджет. Так ми закриваємо кордони для контрабандистів і вчимося жити в європейській цивілізованій країні", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко закликає припинити акції протестів власників авто на іноземних номерах ("євроблях").

Відзначимо, сьогодні Порошенко підписав закони про розмитнення авто на "євробляхах", якими пропонується запровадити нову модель оподаткування легкових автомобілів і посилити штрафи за порушення термінів розмитнення "євроблях". За словами глави держави, підписані закони про розмитнення "євроблях" є компромісом між державою і власниками авто.

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