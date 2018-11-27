Командующий ВМС обратился к захваченным РФ украинским морякам

Фото: Игорь Воронченко (president.gov.ua)

Командующий военно-морских сил отметил, что Украина прилагает все возможные усилия для освобождения украинцев из плена

Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко написал обращение к украинским военным морякам, которых РФ захватила в плен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ВМС ВСУ в Facebook.

Он отметил, что Украина прилагает все возможные усилия для освобождения украинцев из плена. Воронченко добавил, что моряки действовали в рамках закона, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров.

"Закон, право - на нашей стороне и это понимает весь мир. Испытывать страх - это нормально. Главное верить в свою силу духа, беречь достоинство и понимать, что за вами стоит вся Украина, весь цивилизованный мир. Я горжусь каждым из вас. Спасибо за верность родине и знайте, что мы делаем все для вашего возвращения к родным, которые ждут встречи с вами", - написал он.

Фото-скрин письма Воронченка (navy.mil.gov.ua)

Ранее Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись допроса украинских моряков. В частности, российские силовики допросили военнослужащих Андрея Драча, Сергея Цибизова и Владимира Лесового.

В Военно-морских силах уже заявили, что захваченные моряки дают показания под давлением.

Также глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил пребывание контрразведчиков на захваченных российской стороной кораблях. По информации СБУ, один из них получил тяжелое ранение после того, как российский штурмовик применил неуправляемые ракеты.

Накануне руководитель Генштаба Виктор Муженко заявил, что украинская сторона не имеет связи с ранеными военными моряками.