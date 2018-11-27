Підсумки дня: 27 листопада

"Суд" у Криму почав арештовувати українських моряків

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Сьогодні, 27 листопада, в окупованому Криму йде "суд" над затриманими РФ українськими моряками. Вже заарештовано 8 українських моряків. Також оприлюднено список прізвищ затриманих Росією моряків. За матеріалами "слідства", у списку 24 прізвища.

ВМС оприлюднили фото обстріляних українських катерів.

В Україні вводиться воєнний стан: чого чекати

Фото: Воєнний стан вводиться в 10 областях України

З ранку 28 листопада у 10 областях України вводиться воєнний стан. У зв'язку з цим ж/д транспорт і оборонні підприємства перейдуть на особливий режим роботи, а лікарням доручили забезпечити запас донорської крові та ліків. Також буде посилено охорону вокзалів, аеропортів та портів. У той же час, в Кабінеті міністрів говорять, що воєнний стан не позначиться на економіці і соцзабезпеченні громадян. Школи, пошта, аеропорти працюватимуть в штатному режимі.

Як в Україні готуються до введення воєнного стану - в матеріалі РБК-Україна.

Путін відреагував на воєнний стан в Україні

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили інцидент в Керченській протоці, який завершився захопленням українських кораблів. Також російський президент висловив стурбованість у зв'язку з приведенням Збройних сил України в повну боєготовність і оголошенням військового стану.

"Акцентовано, що українське керівництво несе всю повноту відповідальності за створення ще однієї конфліктної ситуації і пов'язані з цим ризики. Все це явно зроблено з урахуванням передвиборної кампанії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Банки підняли курс долара на 50 копійок в очікуванні воєнного стану

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 листопада 2018 року, о 18:00 середній курс долара у продажу в порівнянні з п'ятницею, 23 листопада, виріс на 45 копійок до 28,43 гривень за долар, на покупці виріс на 18 копійок до 27,92 гривень за долар. При цьому курс покупки долара сьогодні надвечір в деяких пунктах сягає 28,40 грн/ долар.

У той же час на міжбанківському валютному ринку курс долара зріс на 15 копійок до 27,91 грн/долар, курс купівлі до 27,88 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, у Національному банку сьогодні відбулася нарада керівництва НБУ з керівниками 40 найбільших банків. Зустріч була присвячена підготовці банківського сектору до роботи в умовах режиму воєнного стану.

Українці почали позбавлятися від нерозмитнених авто

Фото: РБК-Україна

Після того, як Петро Порошенко підписав закони, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з ЄС, власники нерозмитнених авто почали активно їх продавати.

Виявляється, після прийняття нових законів на популярних Інтернет-ресурсах зросла кількість оголошень про продаж "евроблях". І ті, хто ще недавно хотів їздити на старих іномарках, сьогодні різко змінили свою думку і готові відмовитися від машин, оскільки не хочуть платити за митне оформлення або штрафи за порушення умов.

Зонд InSight зробив перше селфи на Марсі (фото)

Фото: NASA (з відкритих джерел)

Американський зонд InSight здійснив приземлення на Марс після майже семимісячної подорожі на 458 мільйонів кілометрів від Землі. "Сьогодні ми успішно приземлився на Марсі у восьмий раз в історії людства", - заявив глава NASA Джим Брайденстайн.

InSight вже зробив і передав на Землю перший знімок поверхні Марса.