Обнародован список фамилий задержанных Россией украинских моряков

По материалам "следствия", в списке 24 фамилии
Стали известны фамилии всех украинских военных моряков, задержанных после атаки Россией в Керченском проливе на ВМС Украины. Как сообщает РБК-Украина, список обнародовал журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.
В списке 24 фамили задержанных украинских моряков - по материалам "следствия РФ".
Напомним, сегодня, 27 ноября, в оккупированном Крыму начался "суд" над задержанными РФ украинскими моряками. В частности, Киевский райсуд Симферополя арестовал на два месяца Владимира Варимеза. Его обвинили в "незаконном пересечении российской границы". Украинский моряк вину не признал. Также арестован Виктор Можелянский и Сергей Цыбизов.
Ранее Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись допроса украинских моряков. В частности, российские силовики допросили военнослужащих Андрея Драча, Сергея Цибизова и Владимира Лесового.
В Военно-морских силах уже заявили, что захваченные моряки дают показания под давлением.