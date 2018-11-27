Обнародован список фамилий задержанных Россией украинских моряков

Фото: захваченный катер "Бердянск" (facebook.com/lysenko.andrii)

По материалам "следствия", в списке 24 фамилии

Стали известны фамилии всех украинских военных моряков, задержанных после атаки Россией в Керченском проливе на ВМС Украины. Как сообщает РБК-Украина, список обнародовал журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

В списке 24 фамили задержанных украинских моряков - по материалам "следствия РФ".

Будзыло Ю.А. Зинченко В.А. Опрыско А.А. Цыбизов С.А. Артеменко А.А. Терещенко В.А. Семидоцкий Е.В. Беспальченко В.А. Шевченко А.А. Варимез В.К. Власюк М.Б. Головаш Б.О. Чулиба С.Р. Мельничук О.М. Небылица Б.П. Костышин В.А. Попов С.Н. Безъязычный Ю.Ю. Мокряк Р.Н. Эйдер А.Д. Сорока В.В. Драч А.Л. Лисовой В.В. Гриценко Д.В

Напомним, сегодня, 27 ноября, в оккупированном Крыму начался "суд" над задержанными РФ украинскими моряками. В частности, Киевский райсуд Симферополя арестовал на два месяца Владимира Варимеза. Его обвинили в "незаконном пересечении российской границы". Украинский моряк вину не признал. Также арестован Виктор Можелянский и Сергей Цыбизов.

Ранее Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись допроса украинских моряков. В частности, российские силовики допросили военнослужащих Андрея Драча, Сергея Цибизова и Владимира Лесового.

В Военно-морских силах уже заявили, что захваченные моряки дают показания под давлением.