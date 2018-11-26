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Банки подняли курс доллара на 50 копеек в ожидании военного положения

Новости » Финансы    26.11.2018 - 19:00
Банки подняли курс доллара на 50 копеек в ожидании военного положения
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Перед введением военного положения курс резко вырос

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 ноября 2018 года, в 18:00 средний курс доллара в продаже по сравнению с пятницей, 23 ноября, вырос на 45 копеек до 28,43 гривен за доллар, в покупке вырос на 18 копеек до 27,92 гривен за доллар.

При этом курс покупки доллара сегодня к вечеру в некоторых пунктах достигает 28,40 грн/доллар.

В то же время на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 27,91 грн/доллар, курс в покупке до 27,88 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, в Национальном банке сегодня состоялось совещание руководства НБУ с руководителями 40 крупнейших банков. Встреча была посвящена подготовке банковского сектора к работе в условиях режима военного положения. Глава НБУ Яков Смолий заявил, что не видит оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках в случае введения военного положения.

Верховная рада сегодня собралась на внеочередное заседание для утверждения указа президента о введении военного положения. Президент Петр Порошенко заявил, что вводит военное положение30 дней с 9 утра 28 ноября. До этого СНБО предлагал ввести военное положение на 60 дней.

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела судов шесть военнослужащих были ранены.

НБУ на 27 ноября установил курс гривны на уровне 27,89 грн/доллар НБУ повысил справочный курс доллара до 27,89 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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