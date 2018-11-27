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"Суд" в Крыму начал арестовывать украинских моряков (обновляется)

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 15:58
"Суд" в Крыму начал арестовывать украинских моряков (обновляется)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Уже арестовали 5 украинских моряков

Сегодня, 27 ноября, в оккупированном Крыму идет "суд" над задержанными РФ украинскими моряками. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook журналиста "Радио свобода" Антона Наумлюка.

"Киевский райсуд Симферополя" арестовал на два месяца первого из задержанных украинских моряков Владимира Варимезе. Его обвинили по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Украинский моряк вину не признал.

Позже журналист сообщил, что "суд" окупантов арестовал второго украинского моряка Сергея Цыбизова и старшего матроса с катера "Никополь" Андрея Опрыско.

Также арестован Виктор Можелянский. Адвокат, которая представляла его интересы, рассказала, что обвинение ему было представлено по части 3 статьи 322 УК РФ - "незаконное пересечение границы".

"Киевский райсуд Симферополя" арестовал матроса буксира "Яни Капу" Виктор Беспальченко.

Отметим, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил пребывание контрразведчиков на захваченных российской стороной кораблях. По информации СБУ, один из них получил тяжелое ранение после того, как российский штурмовик применил неуправляемые ракеты.

Накануне руководитель Генштаба Виктор Муженко заявил, что украинская сторона не имеет связи с ранеными военными моряками.

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