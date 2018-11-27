"Суд" в Крыму начал арестовывать украинских моряков (обновляется)

Уже арестовали 5 украинских моряков
Сегодня, 27 ноября, в оккупированном Крыму идет "суд" над задержанными РФ украинскими моряками. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook журналиста "Радио свобода" Антона Наумлюка.
"Киевский райсуд Симферополя" арестовал на два месяца первого из задержанных украинских моряков Владимира Варимезе. Его обвинили по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Украинский моряк вину не признал.
Позже журналист сообщил, что "суд" окупантов арестовал второго украинского моряка Сергея Цыбизова и старшего матроса с катера "Никополь" Андрея Опрыско.
Также арестован Виктор Можелянский. Адвокат, которая представляла его интересы, рассказала, что обвинение ему было представлено по части 3 статьи 322 УК РФ - "незаконное пересечение границы".
"Киевский райсуд Симферополя" арестовал матроса буксира "Яни Капу" Виктор Беспальченко.
Накануне руководитель Генштаба Виктор Муженко заявил, что украинская сторона не имеет связи с ранеными военными моряками.