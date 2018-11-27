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Путин отреагировал на военное положение в Украине

Новости » Политика    27.11.2018 - 09:35
Путин отреагировал на военное положение в Украине
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин в разговоре с Меркель выразил озабоченность военным положением в Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил озабоченность объявлением военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Сообщается, что Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе, который завершился захватом украинским кораблей. Также российский президент выразил озабоченность в связи с приведением Вооруженных сил Украины в полную боеготовность и объявлением военного положения.

"Акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти, чтобы "удержать их от дальнейших необдуманных шагов".

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный департамент США призвал президента Путина и президента Украины Петра Порошенко к прямым переговорам после ситуации с захватом украинских кораблей.

Вчера в Кремле сообщили, что Путин пока не планировал переговоров с Порошенко из-за ситуации в Азовском море.

 

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Новости Украины Владимир Путинвоенное положениеКерченский мостАзовское море
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