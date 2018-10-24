Итоги дня: 24 октября

Хищение средств "Ощадбанка": подробности

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении 10 лицам по делу о хищении средств "Ощадбанка". Как сообщается, в течение сентября 2013 - января 2014 годов чиновники незаконно вывели из "Ощадбанка" 20 млн долларов.

В рамках дела руководитель САП Назар Холодницкий подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Станислава Березкина.

Тарифы на тепло и горячую воду с декабря могут вырасти на 16%

Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Ревы, с 1 ноября текущего года вводятся новые тарифы на газ, что предусматривает перерасчет коммунальных платежей за отопление и горячую воду.

"Это (перерасчет тарифов, - ред.) может быть не ранее 1 декабря. По моим предварительным расчетам, повышение составит 16%", - сказал министр.

Обаме, Клинтонам, Соросу и CNN прислали взрывчатку

Фото: Клинтоны и Барак Обама (GettyImages)

Бывшему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме в офис почтой отправили взрывное устройство. Устройство было перехвачено сотрудниками секретной службы в Вашингтоне. Похожее устройство было найденов понедельник в доме миллиардера-филантропа Джорджа Сороса. Также взрывчатку отправили в дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке (США) и в редакцию CNN.

Высокопоставленный чиновник правоохранительных органов заявил о связи посылок. В то же время, секретная служба США отрицает информацию об отправленной бомбе в Белый дом.

Буллинг в харьковской школе: в Минобразования рассказали о ситуации

Фото: коллаж РБК-Украина

Инцидент в харьковской школе относительно травли ученицы шестого класса из-за отказа ее родителей делать взнос "на нужды класса" и на праздничный торт получил продолжение. Советник министра науки и образования Украины Оксана Макаренко заявила, что учительницу лишили классного руководства, а директору школы №151 объявили выговор, передает LB.ua.

Кроме того, в классе будет переизбран родительский комитет, а в учебном заведении запретили проводить мероприятия, которые требуют сбора родительских средств.

В Карпатах выпал снег (фото)

Фото: в Карпатах выпал снег (pmg.ua)

В Карпатах ночью выпал снег. Сильно замело самый высокогорный горнолыжный курорт Украинских Карпат - Драгобрат, передает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание Рmg.ua.

Издание отмечает, что снега на курорте выпало немало, и он продолжает падать. Снег выпал также и на другом горнолыжном курорте, который расположен по ту сторону Карпат, - в Буковеле.