В офис Обамы почтой отправили взрывчатку

Фото: Барак Обама (facebook.com/barackobama)

Пакет со взрывным устройством перехватила секретная служба

Бывшему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме в офис почтой отправили взрывное устройство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Устройство, адресованное Обаме, было перехвачен сотрудниками секретной службы в Вашингтоне, округ Колумбия.

Устройство было похоже на то, что было найдено в понедельник в доме миллиардера-филантропа Джорджа Сороса, сказали два сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, в среду, 24 октября, в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке (США), нашли взрывное устройство.

Как писало РБК-Украина ранее, в городе Бедфорд, в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк (США), неизвестный заложил бомбу у дома миллиардера Джорджа Сороса. Отмечалось, что взрывное устройство было заложено в почтовый ящик дома миллиардера.

Также в США за подготовку к самоподрыву в Вашингтоне в день промежуточных выборов, 6 ноября, арестован житель штата Нью-Йорк Пол Розенфилд.