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Тарифы на тепло и горячую воду с декабря могут вырасти на 16%, - Рева

Новости » Общество    24.10.2018 - 13:49
Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)
Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

С 1 ноября текущего года вводятся новые тарифы на газ

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Ревы, с 1 ноября текущего года вводятся новые тарифы на газ, что предусматривает перерасчет коммунальных платежей за отопление и горячую воду.

"Это (перерасчет тарифов, - ред.) может быть не ранее 1 декабря. По моим предварительным расчетам, повышение составит 16%", - сказал Рева.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что после роста тарифов на газ с ноября 2018 цены на тепло и горячую воду смогут подняться не ранее 1 января 2019 года.

Добавим, в прошлую пятницу на внеочередном заседании Кабинета министров Украины правительство приняло решении о повышении цены на газ для населения на 23,5%. Отметим, что повышение цены на газ было одним из требования Международного валютного фонда для предоставления Украины очередного транша.

Отметим, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в нынешнем отопительном сезоне тарифы на газ больше повышать не будут.

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