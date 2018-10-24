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Присланные Клинтонам, Обаме, Соросу и CNN взрывные устройства связаны, - NBC

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 18:21
Фото: Клинтоны и Барак Обама (GettyImages)
Фото: Клинтоны и Барак Обама (GettyImages)

О связи посылок заявил высокопоставленный чиновник правоохранительных органов

Четыре взрывных устройства, которые были присланы Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, Джорджу Соросу и в редакцию CNN, связаны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание NBC.

Присланные Клинтонам, Обаме, Соросу и CNN взрывные устройства связаны, - NBC

Так, NBC, ссылаясь на высокопоставленного чиновника правоохранительных органов, сообщает, что подозрительная посылка, отправленная на CNN в Time Warner Center, похожа на пакеты, которые были направлены Клинтонам, Обаме и Соросу.

Напомним, в Белый дом отправили бомбу. Подозрительную посылку перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для администрации президента.

Кроме того, корреспондент CNN Эрик Левенсон в своем Twitter сообщил, что нью-йоркскую редакцию CNN эвакуировали из-за подозрительной посылки.

Как писало РБК-Украина ранее, сотрудники секретной службы США перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

Также агентство ранее сообщало, что неизвестный заложил бомбу у дома миллиардера Джорджа Сороса. Так, взрывное устройство заложили в почтовый ящик дома миллиардера.

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