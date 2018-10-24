Підсумки дня: 24 жовтня

Розкрадання коштів "Ощадбанку": подробиці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру 10 особам по справі щодо розкрадання коштів "Ощадбанку". Протягом вересня 2013 - січня 2014 років посадовці незаконно вивели з "Ощадбанку" 20 млн доларів.

В рамках справи керівник САП Назар Холодницький підписав подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Станіслава Березкіна.

Тарифи на тепло і гарячу воду з грудня можуть зрости на 16%, - Рева

Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами Реви, з 1 листопада поточного року вводяться нові тарифи на газ, що передбачає перерахунок комунальних платежів на опалення і гарячу воду.

"Це (перерахування тарифів, - ред.) може бути не раніше 1 грудня. За моїми попередніми розрахунками, підвищення становитиме 16%", - сказав міністр.

Обамі, Клінтонам, Соросу та CNN надіслали вибухівку

Фото: Клінтони і Барак Обама (GettyImages)

Колишньому президенту Сполучених Штатів Бараку Обамі в офіс поштою відправили вибуховий пристрій. Пристрій було перехоплено співробітниками секретної служби у Вашингтоні. Схожий пристрій було знайдено в понеділок в будинку мільярдера-філантропа Джорджа Сороса. Також вибухівку відправили у дім Хілларі і Білла Клінтонів у Нью-Йорку та в редакцію CNN.

Високопоставлений чиновник правоохоронних органів заявив про пов'язаність посилок. В той же час, Секретна служба США заперечує інформацію про бомбу, відправлену в Білий дім

Булінг у харківській школі: в Міносвіти розповіли про ситуацію

Фото: колаж РБК-Україна

Інцидент у харківській школі щодо цькування учениці шостого класу через відмову батьків робити внесок "на потреби класу" та на святковий торт отримав продовження. Радниця міністра науки і освіти України Оксана Макаренко заявила, що вчительку позбавили класного керівництва, а директору школи №151 оголосили догану, передає LB.ua.

Крім того, в класі буде переобраний батьківський комітет, а в навчальному закладі заборонили проводити заходи, які вимагають збору батьківських коштів.

У Карпатах випав сніг (фото)

Фото: в Карпатах випав сніг (pmg.ua)

У Карпатах цієї ночі випав сніг. Сильно замело найбільш високогірний гірськолижний курорт Українських Карпат - Драгобрат, передає РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання Рmg.ua.

Видання зазначає, що снігу на курорті випало чимало і він продовжує падати. Сніг випав також і на іншому гірськолижному курорті, який розташований по той бік Карпат, - Буковелі.