Секретная служба США отрицает информацию об отправленной в Белый дом бомбе

Фото: президент США Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Ранее BNO News сообщало о перехвате бомбы, отправленной в Белый дом

Секретная служба Соединенных Штатов Америки отрицает информацию о том, что в Белый дом была отправлена подозрительная посылка, которая впоследствии была перехвачена сотрудниками ведомства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление службы в Twitter.

В службе заявили, что информация о третьей перехваченной посылке, адресованной Белому дому, не соответствует действительности.

"На данный момент Секретная служба перехватила две подозрительные посылки - одну в Нью-Йорке и одну в Вашингтоне. Данные о третьей перехваченной посылке, адресованной Белому дому, неверны", - подчеркивается в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, BNO News сообщило, что в Белый дом отправили бомбу. Отмечалось, что подозрительную посылку перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для администрации президента.

Напомним, издание NBC, ссылаясь на высокопоставленного чиновника правоохранительных органов, сообщило, что четыре взрывных устройства, которые были присланы Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, Джорджу Соросу и в редакцию CNN, связаны.

РБК-Украина также сообщало, что сотрудники секретной службы США перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

По данным американских спецслужб, посылка, которую должны были доставить к дому Билла и Хиллари Клинтонов в пригороде Нью-Йорка, была перехвачена накануне вечером, а посылка для Обамы - 24 октября в Вашингтоне.

Так, экс-президенту США Бараку Обаме в офис почтой отправили взрывное устройство. Кроме того, в почте, отправленной в дом Клинтонов, нашли взрывное устройство. Подозрительную посылку обнаружил работник, который занимается сортировкой почты.