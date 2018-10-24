Фото: в Карпатах выпал снег (pmg.ua)

Снег выпал на Драгобрате, Буковеле и горе Пип Иван

В Карпатах ночью выпал снег. Сильно замело самый высокогорный горнолыжный курорт Украинских Карпат - Драгобрат, передает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание Рmg.ua.

Издание отмечает, что снега на курорте выпало немало и по состоянию на 8:50 он продолжает падать. Снег выпал также и на другом горнолыжном курорте, который расположен по ту сторону Карпат, - в Буковеле.

Фото: в Карпатах выпал снег

Кроме того, Черногорский горный поисково-спасательный пост в своем Facebook сообщил, что на горе Пип Иван падает мелкий снег.

"По состоянию на 10:20 на г. Поп Иван Черногорский температура окружающей среды -3, ветер северо-западный 10 м/с, порывистый, облачно, ограниченная видимость, мелкий снег", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 24-25 октября 2018 года ожидается ухудшение погодных условий. В частности, "Укравтодор" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий. Так, по данным украинских синоптиков, резкое изменение погодных условий ожидается 24-25 октября в западных, центральных, северных и местами Харьковской областях. В указанный период ожидаются дожди и мокрый снег.

Водителей просят быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.

Как писало РБК-Украина, 24-25 октября в Киеве и области ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, а также сильные порывы ветра - до 20 м/с.