Холодницкий передал Луценко представление на нардепа Березкина

Фото: Станислав Березкин (berezkin.deputat.net)

Прокуроры САП сообщили о подозрении 10 лицам по делу о хищении средств "Ощадбанка"

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Станислава Березкина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Холодницкого в Facebook.

Холодницкий напомнил, что вчера по подозрению в коррупции и завладении 20 млн долларов государственного банка "Ощадбанк" задержано и сообщено о подозрении ряду должностных лиц банка и предприятий группы "Креатив".

"Сегодня, с целью привлечения всех лиц, вероятно причастных к указанным преступлениям, мною подписано и направлено Генеральному прокурору Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу (арест) народного депутата Украины Березкина Станислава Семеновича по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 и ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 УК Украины", - говорится в сообщении.

Фото (facebook.com/Назар Холодницький)

Напомним, прокуроры САП сообщили о подозрении 10 лицам по делу о хищении средств "Ощадбанка".

В течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получил в "Ощадбанке". Сообщается, что на момент совершения преступления сумма похищенных средств в гривнах составляла 160 млн.

Указанный договор по кредиту был заключен с нарушениями и "никогда не был обеспечен залогом имущественных прав". В САП отмечают, что "Ощадбанк" незаконно заключил договор о кредите в 20 млн долларов, тогда как мог выдать кредит на сумму не более 7 млн ​​долларов.

Среди 10 задержанных два действующих и один бывший работник банка, в частности, заместитель председателя правления "Ощадбанка", которые, по данным следствия, готовили документацию о выдаче кредита и скрывали нарушения в документах заемщика.