В дом Хиллари и Билла Клинтонов прислали бомбу

Фото: Хиллари и Билл Клинтоны (GettyImages)

Мощность бомбы не уточняется

В почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке (США), нашли взрывное устройство. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Указано, что подозрительную посылку обнаружил работник, который занимается сортировкой почты. Мощность бомбы не уточняется.

Также подчеркивается, что бомба была похожа на устройство, найденное в понедельник в доме миллиардера-филантропа Джорджа Сороса.

Как писало РБК-Украина ранее, в городе Бедфорд, в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк (США), неизвестный заложил бомбу у дома миллиардера Джорджа Сороса. Отмечалось, что взрывное устройство было заложено в почтовый ящик дома миллиардера.

"Его обнаружил один из служащих резиденции Сороса. Открыв пакет, вынутый из почтового ящика, он увидел подозрительный предмет, отнес на безопасное расстояние к деревьям и вызвал сотрудников правопорядка. Вслед за этим саперы подорвали опасную находку", - заявили в полиции.

Отмечалось, что расследование дела было передано в ФБР.

Сорос неоднократно получал угрозы от праворадикальных активистов и организаций.

Напомним, в США за подготовку к самоподрыву в Вашингтоне в день промежуточных выборов, 6 ноября, арестовали жителя штата Нью-Йорк Пола Розенфилда.