В САП сообщили подробности дела о хищении средств "Ощадбанка"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В течение сентября 2013 - января 2014 годов чиновники незаконно вывели из "Ощадбанка" 20 млн долларов

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении 10 лицам по делу о хищении средств "Ощадбанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

Из "Ощадбанка" под видом кредита вывели 20 млн долларов

Как отмечается, в течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получили в "Ощадбанке". Сообщается, что на момент совершения преступления сумма похищенных средств в гривнах составляла 160 млн.

"Прокурорами САП погоднено сообщение о подозрении 10 лицам в уголовном производстве по факту завладения кредитными средствами АО "Ощадбанк", - говорится в сообщении.

Как отмечается, указанный договор по кредиту был заключен с нарушениями и "никогда не был обеспечен залогом имущественных прав".

В САП отмечают, что "Ощадбанк" незаконно заключил договор о кредите в 20 млн долларов, тогда как мог выдать кредит на сумму не более 7 млн ​​долларов.

После получения кредитных средств "Креатив" перечислил указанные средства на свой счет в Кировоградском филиале "Ощадбанка", после чего указанные кредитные средства были присвоены и выведены из этого общества тогдашним бенефициарными владельцами группы "Креатив" на счета компаний-нерезидентов (Белиз, Швейцария) под видом выполнения контрактов по поставке тропической масла, которых не было.

"За счет указанных средств тогдашним бенефициарными владельцами группы "Креатив" на подконтрольную им компанию-нерезидента приобретены корпоративные права одного из предприятий, а часть средств была использована на собственные нужды", - отмечают в САП.

Среди 10 задержанных заместитель председателя правления "Ощадбанка" и сын нардепа

Как сообщается, среди 10 задержанных два действующих и один бывший работник банка, в частности, заместитель председателя правления "Ощадбанка", которые, по данным следствия, готовили документацию о выдаче кредита и скрывали нарушения в документах заемщика.

Кроме того, о подозрении сообщено лицу, предоставившему оценку имущественным правам по фиктивному договору поставки, которая была приняты банком в качестве обеспечения кредита.

Подозрения вручены также бывшим руководителям - главному бухгалтеру и работникам предприятий группы "Креатив" (5 человек), которые подделали ряд документов и перечислили средства в безналичную форму.

Также о подозрении сообщено сыну действующего народного депутата, который, по данным следствия, вместе с другими бенефициарными владельцами группы "Креатив" (в то время) приобрел корпоративные права ОАО "Черноморгидрожелезобетон", приобретенные за счет средств банка.

САП будет просить суд арестовать задержанных с возможностью залога

Отмечается, что прокуроры будут просить суд избрать задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом от 5 до 150 млн гривен в зависимости от роли каждого из участников.

Напомним, ранее РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что среди подозреваемых по делу о хищении в "Ощадбанке" фигурирует народный депутат из группы "Воля народа" Станислав Березкин.

Добавим, вчера, 23 октября, по этому делу были задержаны 10 человек, в том числе двое действующих и один бывший менеджер государственного "Ощадбанка".