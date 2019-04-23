Итоги дня: 23 апреля
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- Результаты второго тура выборов 2019: Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги обработки 100% протоколов
- Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА
- Судьи Окружного админсуда Киева требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и завести дела на него, министра юстиции Павла Петренко и главу НБУ Якова Смолия
- Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер выступает за прямой диалог фактического победителя выборов 2019 в Украине Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным
- Боевики "Исламского государства" взяли ответственность за теракты на Шри-Ланке, в результате которых погибли 321 человек
- Роспуск парламента и внеочередные выборы в Верховную раду пока являются возможными на 50%
- Служебное расследование в отношении сотрудников НАБУ - фигурантов переписки, обнародованной журналистами "Наші гроші" о коррупции в "Укроборонпроме", завершено
- Адвокаты председателя Херсонской областной рады Владислава Мангера пытаются отменить через суд его статус подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк
- Беларусь с 23 апреля приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину из-за некачественной нефти из Российской Федерации
- Народный депутат Надежда Савченко, которую недавно выпустили из-под стражи, пришла в Верховную Раду (видео)
- Петр Порошенко завил, что его поразило, как много людей пришло под Администрацию президента в центре Киева, чтобы выразить ему свою благодарность
- В Украине с 1 мая запускается услуга, в рамках которой абонент может сменить мобильного оператора с сохранением своего номера
- Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, получил поздравления и напутствия от почетного патриарха Филарета