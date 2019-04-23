Савченко пришла в Раду

Фото: Надежда Савченко (facebook.com)

Савченко хочет участвовать в парламентских выборах

Народный депутат Надежда Савченко, которую недавно выпустили из-под стражи, пришла в Верховную Раду. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook сестры Савченко.

Общественное движение "Чесно" сообщило, что, по словам нардепа, она будет участвовать в парламентских выборах.

Надежда Савченко вернулась в @verkhovna_rada



Говорит, что будет участвовать в парламентских выборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM — ЧЕСТНО (@chesno_movement) April 23, 2019

Ранее ее адвокат Александр Шадрин заявил, что после освобождения из-под ареста Надежда Савченко, которая является внефракционным народным депутатом, планирует вернуться к работе в Верховной раде. Он отметил, что Савченко можно будет увидеть на ближайших заседаниях ВР.

Напомним, в СБУ заявляли, что Евгений Моринец из команды народного депутата Надежды Савченко под руководством куратора из России планировал проведение так называемого вече 31 марта в день выборов 2019, на котором хотели дестабилизировать ситуацию в стране.

16 апреля в Киевской области Броварской горрайонный суд выпустил из-под ареста народного депутата Надежду Савченко. Решение было вынесено в связи с истечением срока ареста, который завершился 15 апреля 2019 года.