НАБУ завершило служебное расследование по делу о коррупции в "оборонке"

Управления внутреннего контроля НАБУ начало его 5 марта
Служебное расследование в отношении сотрудников НАБУ - фигурантов переписки, обнародованной журналистами "Наші гроші" о коррупции в "Укроборонпроме", завершено. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В НАБУ отметили, что начали служебное расследование за неделю до публикации сюжета журналистов "Наші гроші". В ходе следствия, директор НАБУ Артем Сытник отстранил от должностных обязанностей руководителя Головного подразделения детективов и двух детективов этого подразделения.
Как сообщают в пресс-службе, Сытник ознакомился с результатами расследования 15 апреля. На следующий день материалы служебного расследования направили в Дисциплинарную комиссию.
"Итак, заключение и материалы служебного расследования предоставлено Дисциплинарной комиссии. И уже эта комиссия после изучения этих документов, определит, есть ли в действиях сотрудника НАБУ состав дисциплинарного проступка", - говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что служебное расследование осуществляли пять детективов. Было проведено 23 опросов. Детективы проверяли:
Напомним, сегодня сотрудники Государственного бюро расследования проводили обыски в здании НАБУ по этому делу. Проходила выемка документов, на что дал разрешение Печерский суд Киева. Причина в том, что информация Главной военной прокуратуры, которая была направлена в НАБУ в марте 2017 года, не получила развития в расследовании.