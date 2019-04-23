ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАБУ завершило служебное расследование по делу о коррупции в "оборонке"

Новости » Политика    23.04.2019 - 14:20
НАБУ завершило служебное расследование по делу о коррупции в "оборонке"
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Управления внутреннего контроля НАБУ начало его 5 марта

Служебное расследование в отношении сотрудников НАБУ - фигурантов переписки, обнародованной журналистами "Наші гроші" о коррупции в "Укроборонпроме", завершено. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ отметили, что начали служебное расследование за неделю до публикации сюжета журналистов "Наші гроші". В ходе следствия, директор НАБУ Артем Сытник отстранил от должностных обязанностей руководителя Головного подразделения детективов и двух детективов этого подразделения.

Как сообщают в пресс-службе, Сытник ознакомился с результатами расследования 15 апреля. На следующий день материалы служебного расследования направили в Дисциплинарную комиссию.

"Итак, заключение и материалы служебного расследования предоставлено Дисциплинарной комиссии. И уже эта комиссия после изучения этих документов, определит, есть ли в действиях сотрудника НАБУ состав дисциплинарного проступка", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что служебное расследование осуществляли пять детективов. Было проведено 23 опросов. Детективы проверяли:

  • переписку НАБУ с ГК "Укроборонпром" и компании "Оптимумспецдеталь" относительно последней;
  • сокрытие материалов переписки;
  • возможное разглашение работниками НАБУ данных переписки посторонним лицам;
  • возможное получение подарков;
  • возможные неправомерных действия во время расследования дела относительно ПАО "Укрзализныци".

Напомним, сегодня сотрудники Государственного бюро расследования проводили обыски в здании НАБУ по этому делу. Проходила выемка документов, на что дал разрешение Печерский суд Киева. Причина в том, что информация Главной военной прокуратуры, которая была направлена в НАБУ в марте 2017 года, не получила развития в расследовании.

Обыски в НАБУ связаны с делом о коррупции в "оборонке", - ГПУ ГБР проводит следственные действия в НАБУ
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины расследованиеУкроборонпромНАБУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь