Підсумки дня: 23 квітня
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- Результати другого туру виборів 2019: Центральна виборча комісія опублікувала підсумки обробки 100% протоколів
- Геннадій Москаль подав президенту України Петру Порошенку заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА
- Судді Окружного адмінсуду Києва вимагають розпочати процедуру імпічменту чинного президента Петра Порошенка і завести справи на нього, міністра юстиції Павла Петренка і главу НБУ Якова Смолія
- Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер виступає за прямий діалог фактичного переможця виборів 2019 в Україні Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним
- Бойовики "Ісламської держави" взяли відповідальність за теракти на Шрі-Ланці, в результаті яких загинула 321 людина
- Розпуск парламенту і позачергові вибори до Верховної ради наразі є можливими на 50%
- Службове розслідування стосовно співробітників НАБУ- фігурантів листування, оприлюдненого журналістами "Наші гроші" про корупцію в "Укроборонпромі", завершено
- Адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера намагаються скасувати через суд його статус підозрюваного у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк
- Білорусь з 23 квітня призупинила експорт бензину і дизеля до України через неякісну нафту з Російської Федерації
- Народний депутат Надія Савченко, яку нещодавно випустили з-під варти, прийшла у Верховну Раду (відео)
- Петро Порошенко завив, що його дуже вразило, як багато людей прийшли під Адміністрацію президента в центрі Києва, щоб висловити йому свою вдячність
- В Україні з 1 травня запускається послуга, в рамках якої абонент може змінити мобільного оператора зі збереженням свого номера
- Володимир Зеленський, який переміг на виборах президента України, отримав привітання і настанови від почесного патріарха Філарета