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Волкер выступил за прямой диалог Зеленского и Путина

Новости » Политика    23.04.2019 - 12:09
Волкер выступил за прямой диалог Зеленского и Путина
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер поддержал возможные будущие переговоры Зеленского и Путина

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер выступает за прямой диалог фактического победителя выборов 2019 в Украине Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире программы NewsHour службы общественного вещания PBS.

В частности, Волкер поддержал позицию Зеленского по Донбассу, который заявлял, что на сегодня ни у кого нет ответа, как остановить Путина и российскую агрессию на Донбассе.

"Я думаю, то, что он сказал о конфликте и о своем подходе, является правильным. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого… Я думаю, что его желание вести прямые переговоры с Путиным - это правильная вещь, неплохая вещь", - отметил Волкер.

Напомним, будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский в экслюзивном интервью РБК-Украина заявил, что считает российского президента своим врагом.

После завершения голосования во втором туре, Зеленский пообещал перезагрузку минского процесса по Донбассу, а также анонсировал новые кадровые решение. При этом будущий президент выступает против особого статуса оккупированных территорий и обещает развернуть информационную кампанию для возвращения Донбасса.

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