ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК опубликовал данные 100% протоколов

Новости » Выборы 2019    23.04.2019 - 17:35
ЦИК опубликовал данные 100% протоколов
Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Зеленский набирает более 73% после обработки электронных протоколов

Результаты второго тура выборов 2019: Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги обработки 100% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

ЦИК опубликовал данные 100% протоколов

По результатам подсчета 100% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский обошел Порошенко на специальных участках для военнослужащих в зоне ООС на Донбассе. В частности, там кандидат набрал почти на 300 голосов больше, чем его оппонент.

В ОБСЕ уже заявили, что выборы были конкурентными и проводились с уважением основных свобод. Специальный координатор и руководитель миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели подчеркнул, что миссия была свидетелем демократической передачи власти в Украине. По его словам, победа Зеленского открывает путь для возобновления усилий по продвижению необходимых реформ. 

Добавим также, ЦИК принял протоколы с "мокрыми печатями" 69 окружных избиркомов.

Путин пока не готов поздравлять Зеленского
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийПорошенко ПетрЦентральная избирательная комиссиявыборыпротокол
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь