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Москаль подал в отставку

Новости » Политика    23.04.2019 - 10:33
Москаль подал в отставку
Фото: Геннадий Москаль (hsc.gov.ua)

Москаль уходит с должности председателя Закарпатской ОГА

Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Москаля.

Москаль подал заявление по собственному желанию.

Москаль подал в отставкуОтметим, вчера председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил об отставке. Ранее Синютка заявлял, что в случае проигрыша кандидата в президенты Петра Порошенко на выборах, он уйдет в отставку.

Также РБК-Украина писало, что 14 апреля Порошенко уволил Андрея Гордеева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации. 

До этого экс-председатель Полтавской областной госадминистрации Валерий Головко подал иск в Кассационный административный суд Верховный суд на президента Петра Порошенко о признании противоправным и отмене указа об увольнении

Напомним, Петр Порошенко уволил главу Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко. Президент отметил, что в отношении Головко возникли серьезные претензии у детективов НАБУ.

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