Москаль подал в отставку

Фото: Геннадий Москаль (hsc.gov.ua)

Москаль уходит с должности председателя Закарпатской ОГА

Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Москаля.

Москаль подал заявление по собственному желанию.

Отметим, вчера председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил об отставке. Ранее Синютка заявлял, что в случае проигрыша кандидата в президенты Петра Порошенко на выборах, он уйдет в отставку.

Также РБК-Украина писало, что 14 апреля Порошенко уволил Андрея Гордеева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

До этого экс-председатель Полтавской областной госадминистрации Валерий Головко подал иск в Кассационный административный суд Верховный суд на президента Петра Порошенко о признании противоправным и отмене указа об увольнении.

Напомним, Петр Порошенко уволил главу Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко. Президент отметил, что в отношении Головко возникли серьезные претензии у детективов НАБУ.