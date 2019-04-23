У Порошенко не исключают роспуск Рады

Фото: Ирина Луценко (УНИАН)

По словам Луценко, нардепы нынешнего созыва не настроены на роспуск

Роспуск парламента и внеочередные выборы в Верховную раду пока являются возможными на 50%. Об этом заявила представитель президента Украины Петра Порошенко в парламенте, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем она отметила, что нардепы нынешнего созыва не настроены на роспуск.

"Я думаю, что депутаты не настроены на роспуск. Но все будет зависеть от ситуации. Пятьдесят на пятьдесят. Все будет зависеть от того, как будет происходить процедура подсчета голосов, как сработает ЦИК, как будет формироваться новая команда", - заявила Луценко.

Представитель президента в ВР заявила, что сейчас существует две юридических причины роспуска парламента, одна из которых - вопросы формирования новой коалиции.

"Сейчас внеочередные роспуск и выборы возможны только по двум юридическим причиамн. Первое, это если распустится коалиция сегодняшняя и не создастся новая коалиция. И вторая: если парламент будет не готов собираться в течение 30 дней. А парламент не просто готов собираться, парламент настроен активно работать", - добавила она.

Напомним, ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий отметил, что роспуск парламента может состояться исключительно на тех условиях, которые указаны в Конституции. Ранее он также заявлял, что нет юридических оснований для роспуска украинского парламента.

Отметим, в интервью РБК-Украина Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады. Он отметил, что просто может не успеть распустить ВР до осенних выборов.