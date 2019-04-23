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Беларусь приостановила поставки бензина и дизеля в Украину

Новости » Энергетика    23.04.2019 - 10:39
Беларусь приостановила поставки бензина и дизеля в Украину
Иллюстративное фото (beloil.com.ua)

Поставки топлива приостановили из-за некачественной российской нефти

Беларусь с 23 апреля приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину из-за некачественной нефти из Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, передает БЕЛТА.

Сообщается, что Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов - бензинов и дизтоплива - в Украину, Балтию и Польшу… На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - отметил Гриб.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июня Российская Федерация установит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. По словам российского премьера Дмитрия Медведева, на эти меры Россия идет для защиты своих интересов.

Кроме того, позже стало известно, что будут ограничены также поставки российского угля. В правительстве Российской Федерации также уточнили, что экспорт будет осуществляться только при наличии специальных разрешений.  Предполагается, что Украине необходимо около месяца, чтобы диверсифицировать объемы импорта российского топлива.

 

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