Судьи ОАСК требуют завести дела на Порошенко, Петренко и Смолия

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Судьи также требуют запустить импичмент Порошенко

Судьи Окружного админсуда Киева требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и завести дела на него, министра юстиции Павла Петренко и главу НБУ Якова Смолия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что коллегия судей, которые вынесли решение о незаконности национализации "ПриватБанка" обратилась в Высший совет правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность. Кроме того, заявления подали руководству Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований. В частности, судьи просят начать расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы НБУ Якова Смолия.

В заявлениях судьи отметили, что заявление Порошенко, которым он раскритиковал решение о незаконности национализации банка, является прямой угрозой судебной системе Украины. Судьи также утверждают, что резонансные действия Порошенко, Смолия и Петренко были совершены для давления на них.

"Кроме этого, коллегия судей убеждена, что в действиях представителей власти имеется состав преступления, предусмотренный ч. 1 статьи 109 УК Украины, поскольку фактически они направлены на узурпацию судебной ветви власти, установления над ним тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В заявлениях в Высший совет правосудия судьи просят обеспечить защиту от произвольных действий руководства страны, а также предотвратить подобные случаи путем обращения в ГБР с заявлением о совершении преступления президентом Порошенко, министром Петренко и главой НБУ Смолием. Кроме того, судьи просят ВСП инициировать в парламенте процедуру импичмента Порошенко.

Напомним, на прошлой неделе глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк обвинил Порошенко в давлении на судебную власть. В частности, он назвал неправомерным заявление президента на о необходимости ускорить оценку судей и открыть дела против судей, которые признали национализацию "ПриватБанка" незаконной.

После решения суда Порошенко созвал заседание СНБО, на котором обратился к Службе безопасности Украины и к генпрокурору с просьбой открыть уголовные дела против судей ОАСК.