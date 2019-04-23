Итоги дня: 23 апреля

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23.04.2019 - 19:06
Новина українською
Результаты второго тура выборов 2019: Центральная избирательная комиссия
опубликовала итоги
обработки 100% протоколов
Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко
заявление об увольнении с должности
председателя Закарпатской ОГА
Судьи Окружного админсуда Киева
требуют запустить процедуру импичмента
действующего президента Петра Порошенко и завести дела на него, министра юстиции Павла Петренко и главу НБУ Якова Смолия
Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер
выступает за прямой диалог
фактического победителя выборов 2019 в Украине Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным
Боевики "Исламского государства"
взяли ответственность за теракты
на Шри-Ланке, в результате которых погибли 321 человек
Роспуск парламента и внеочередные выборы в Верховную раду пока
являются возможными на 50%
Служебное расследование в отношении сотрудников НАБУ - фигурантов переписки, обнародованной журналистами "Наші гроші" о коррупции в "Укроборонпроме",
завершено
Адвокаты председателя Херсонской областной рады Владислава Мангера
пытаются отменить через суд его статус подозреваемого
в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк
Беларусь с 23 апреля
приостановила экспорт бензина и дизеля
в Украину из-за некачественной нефти из Российской Федерации
Народный депутат Надежда Савченко, которую недавно выпустили из-под стражи,
пришла в Верховную Раду
(видео)
Петр Порошенко завил, что его
поразило, как много людей пришло под Администрацию президента
в центре Киева, чтобы выразить ему свою благодарность
В Украине с 1 мая запускается услуга, в рамках которой
абонент может сменить мобильного оператора с сохранением своего номера
Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, получил
поздравления и напутствия
от почетного патриарха Филарета
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