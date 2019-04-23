Підсумки дня: 23 квітня

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23.04.2019 - 19:06
Новость на русском
Результати другого туру виборів 2019: Центральна виборча комісія
опублікувала підсумки
обробки 100% протоколів
Геннадій Москаль подав президенту України Петру Порошенку
заяву про звільнення
з посади голови Закарпатської ОДА
Судді Окружного адмінсуду Києва
вимагають розпочати процедуру імпічменту
чинного президента Петра Порошенка і завести справи на нього, міністра юстиції Павла Петренка і главу НБУ Якова Смолія
Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер
виступає за прямий діалог
фактичного переможця виборів 2019 в Україні Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним
Бойовики "Ісламської держави"
взяли відповідальність за теракти
на Шрі-Ланці, в результаті яких загинула 321 людина
Розпуск парламенту і позачергові вибори до Верховної ради наразі
є можливими на 50%
Службове розслідування стосовно співробітників НАБУ- фігурантів листування, оприлюдненого журналістами "Наші гроші" про корупцію в "Укроборонпромі",
завершено
Адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера
намагаються скасувати через суд його статус підозрюваного
у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк
Білорусь з 23 квітня
призупинила експорт бензину і дизеля
до України через неякісну нафту з Російської Федерації
Народний депутат Надія Савченко, яку нещодавно випустили з-під варти,
прийшла у Верховну Раду
(відео)
Петро Порошенко завив, що його
дуже вразило, як багато людей прийшли під Адміністрацію президента
в центрі Києва, щоб висловити йому свою вдячність
В Україні з 1 травня запускається послуга, в рамках якої
абонент може змінити мобільного оператора зі збереженням свого номера
Володимир Зеленський, який переміг на виборах президента України, отримав
привітання і настанови
від почесного патріарха Філарета
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