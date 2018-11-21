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Украина сегодня отмечает День достоинства и свободы

Новости » Общество    21.11.2018 - 09:16
Украина сегодня отмечает День достоинства и свободы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина в пятый раз отмечает годовщину Революции достоинства

В Украине сегодня, 21 ноября, отмечается День достоинства и свободы. Приуроченная к обеим революциям (2004 и 2013 года) памятная дата отмечается уже в пятый раз.

Этот праздник является преемником Дня свободы, который в честь Оранжевой революции отмечался 22 ноября с 2005 по 2011 годы. Президент Петр Порошенко 13 ноября 2014 года подписал указ о праздновании Дня достоинства и свободы 21 ноября.

21 ноября 2013 года в Киеве начались акции протеста после того, как правительство приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Акцию, которая получила название Евромайдан, поддержали во многих городах Украины. После разгона Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября протесты резко приняли антипрезидентский и антиправительственный характер.

В результате трехмесячного противостояния и кровопролитного обострения в феврале 2014 года был свергнут режим бывшего президента Виктора Януковича, после чего началась военная агрессия Российской Федерации, которая сопровождалась аннексией Крыма и оккупацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Отметим, в прошлом году акции 21 ноября в Киеве вылились в потасовки с полицией. Инцидент произошел, когда активисты пытались установить палатки.

Напомним, в октябре президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня достоинства и свободы в 2018 году, которым поручил правительству обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.

 

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